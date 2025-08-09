O familie din Iași s-a întors recent dintr-un concediu în Egipt, iar mama a devenit extrem de îngrijorată, după ce a aflat că fiul ei a luat o pietricică de la piramide. Femeia se teme de așa-zisul „blestem al faraonilor”.

Ce a spus turista după vacanța în Egipt

„Merge cineva din Iași zilele următoare în Egipt și are în plan o vizită la piramide? Copilul meu a luat o pietricică de acolo fără știrea mea și mi-e frică de blestemul faraonilor… Sunt mai superstițioasă de fel… Mă poate ajuta cineva să returnez pietricica?”, a scris femeia, pe un grup de Facebook.

Aceasta a susținut că nu și-a dat seama ce a făcut copilul ei, iar acum, de frica ghinioanelor, vrea ca pietricica să fie dusă înapoi în Egipt.

Asta în contextul în care unele legende vorbesc de tot felul de ghinioane și nenorociri care se pot abate asupra celor care deranjează în vreun fel locurile sacre sau siturile arheologice din Egipt, notează

Cum au reacționat internauții la temerea femeii

Mesajul femeii a fost întâmpinat mai ales cu glume și reacții ironice.

„Dacă îmi plătiți biletul, mă duc eu… să scăpați de blestem”, a scris cineva.

Iar un alt internaut a transmis: „Legenda spune că piatra trebuie dusă înapoi de cel care a luat-o. Și să ducă și o piatră din țara natală”.