Acasa » Eveniment » O femeie vrea să devină mamă cu embrionul conceput cu soțul decedat

O femeie vrea să devină mamă cu embrionul conceput cu soțul decedat

Selen Osmanoglu
11 aug. 2025, 10:16
Sursa foto: Freepik

O femeie din Iași a depus o cerere în instanță pentru a putea folosi un embrion conceput prin fertilizare in vitro împreună cu soțul ei care a decedat.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • 20 de ani
  • Ce spun reprezentanții clinicii
  • Familia bărbatului decedat
  • Ce spun judecătorii

Ce s-a întâmplat

Văduva încearcă să convingă instanța să-i permită implantarea unui embrion conceput împreună cu soțul ei decedat.

El a murit chiar cu șase zile înainte de procedură, într-un accident rutier.

Decizia femeii este criticată de familia bărbatului decedat. Aceasta nu este de acord cu procedura și invocă motive morale și legate de moștenire, conform Adevărul.

20 de ani

Destinul Emiliei C. și al bărbatului decedat în accidentul rutier a fost ruinat. Cei doi încercau să facă un copil, însă nu reușeau. Aceștia au fost împreună timp de 20 de ani.

Prima încercare nu a reușit, iar cuplul s-a programat pentru implantarea celui de-al doilea embrion pe 25 mai 2023.

Bărbatul a murit la vârsta de 39 de ani, cu șase zile înainte de procedură. Emilia, distrusă de durere, a pus pauză procesului.

După ce și-a revenit din șoc, a decis să continue încercarea de a avea un copil, însă familia bărbatului este împotriva acestei decizii.

Ce spun reprezentanții clinicii

Clinica la care mergea cuplul, acum refuză să continue procedura. Contractul prevedea că, în caz de „deces al unuia dintre beneficiari”, acesta încetează, iar embrionii neutilizați sunt distruși.

Emilia a contestat această regulă în instanță. Ea a spus că situația soțului ei este comparabilă cu cea a unui donator de spermă, iar consimțământul nu mai este necesar după recoltare.

Familia bărbatului decedat

Familia bărbatului a acuzat-o pe Emilia de „imoralitate și egoism”. Ei spun că acest copil ar crea probleme cu împărțirea moștenirii.

În lipsa unor urmași, legea prevede ca averea să fie împărțită între soțul supraviețuitor, părinți și frați.

Dacă există copii, aceștia primesc trei sferturi din avere, iar restul revine soțului supraviețuitor, părinții și frații fiind excluși.

Ce spun judecătorii

Judecătorii au recunoscut că în România nu există legislație clară pentru astfel de cazuri și au apelat la jurisprudența CEDO.

În primă instanță, aceștia au dat dreptate femeii: moartea soțului a fost „un caz de forță majoră” care nu poate duce automat la încetarea contractului.

„Crearea vieții în laborator bulversează conceptele de familie, de procreare, de maternitate, paternitate…”, au spus magistrații.

În cele din urmă, clinica a mărturisit că este de acord să continue procedura dacă instanța va permite acest lucru.

Sentința Judecătoriei Iași nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

