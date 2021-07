O firmă din România a dat în judecată Airbus și îi cere daune de peste 5,5 milioane de euro

O firmă românească de intermedieri în vânzări de aeronave a dat în judecată Airbus Helicopters Industries SRL, una dintre societățile pe care gigantul european le deține în România, compania ei mamă directă, Airbus Helicopters SAS din Franța, cărora le cere daune-interese de peste 5,5 milioane de euro, arată mai multe documente oficiale analizate de Profit.ro.

Airbus, dată în judecată de o firmă din România. Heltech SRL cere daune de peste 5,5 milioane de euro

Heltech SRL a intrat în insolvență cu trei luni înainte de intentarea procesului. La această firmă sunt asociați Ovidiu Zegheru (50,37%), fost acționar și om-cheie în compania care operează postul de radio Europa FM, și Paul Ciucioi (49,63%), consultant expert în aeronautică și apărare. Administratorul este Cătălin Burcea, arată termene.ro.

Firma are ca obiect principal de activitate intermedierile în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane.

Heltech SRL are datorii de circa 275.000 lei. Creditori (toți chirografari) sunt cei doi asociați ai firmei (cu creanțe însumate de 145.000 lei), plus două urmașe ale unui fost acționar, care între timp a decedat (154.000 lei). În plus, la creditori figurează și o creanță a ANAF, de 35 de lei, care a fost contestată.

Înființată în 2001, Heltech a avut cifre de afaceri 0 în 2008, 2010, 2015, 2016 și 2019. În schimb, a avut profit

În trecut, Ovidiu Zegheru, principalul asociat al Heltech SRL, a fost acționar minoritar și unul dintre oamenii-cheie la firma proprietară a Europa FM, Europe Developpement International Romania SA, unde Cristina Zegheru, sora sa, a fost timp de mulți ani director general și vicepreședinte – la acea vreme, compania era controlată de grupul media francez Lagardere.

Lagardere a deținut, până în 2013, a deținut o participație minoritară la predecesorul corporativ al Airbus, concernul EADS, cunoscut în România pentru contractul de securizare a frontierelor în valoare de 750 milioane euro, care fusese semnat cu autoritățile de la București în 2004 și care avea să ducă la instrumentarea unui dosar penal clasat de DNA în 2018.

La Airbus, cei mai mari acționari sunt statul francez și cel german, care dețin câte 10,9% din capital, cel spaniol (4,1%). Aproape 74% din acțiuni sunt flotate liber pe bursă.