Acasa » Eveniment » O infecție fără simptome le împiedică pe femei să aibă copii. Testul care trebuie făcut anual pentru depistare și tratament la timp

Traian Avarvarei
25 aug. 2025, 11:48
Sursa foto: Captură video - Știrile Pro TV

Infecția cu clamidia distruge trompele uterine și nu mai permite femeilor să rămână însărcinate. Această infecție nu prezintă simptome, așa că e indicat ca femeile să-și facă analizele bacteriologice pentru depistarea ei o dată pe an, în perioada fertilă.

Cuprins

  • De ce sunt necesare analizele anuale pentru depistarea infecției cu clamidia
  • De ce infecția cu clamidia anulează șansele de a rămâne însărcinată și prin fertilizare in vitro

De ce sunt necesare analizele anuale pentru depistarea infecției cu clamidia

Microbul clamidia se ia prin contact intim, neprotejat de prezervativ. Fără tratament la timp, infecția anulează șansele femeilor de a rămâne însărcinate. Numai că infecția nu prezintă simptome, așa că e nevoie de control anual la medic pentru depistarea ei.

„Nu dă simptomatologie, produce o inflamație a trompelor care de obicei e silențioasă și care, în timp, duce la înfundarea lor”, a declarat doctor Dorina Codreanu, medic primar infertilitate, pentru Știrile Pro TV.

De ce infecția cu clamidia anulează șansele de a rămâne însărcinată și prin fertilizare in vitro

Dacă există inflamație, nu mai este posibilă nașterea nici pe cale naturală, nici prin fertilizare in vitro.

„Problema ar fi că la fertilizarea in vitro această trompă trebuie expulzată definitiv, pentru că lichidul acumulat în trompa aceasta ne scade șansele de implantare cu 50%. De obicei, e de preferat să se scoată trompa cu totul, pentru că aici este o inflamație permanentă”, a explicat doctor Dorina Codreanu.

