O intersecție dintr-o comună din Galați le-a venit de hac șoferilor. Pe fiecare drum care se înțeapă în acea intersecție se află un stop, așa că, de oriunde unde ar veni șoferii, ei trebuie să oprească. Primarul a venit cu un sfat pentru cei care nu știu când au prioritate și cui ar trebui să i-o dea: să apeleze la „mica înțelegere”. Această recomandare nu a fost destul de satisfăcătoare pentru autorități, așa că Primăria a fost amendată.

Cuprins:

De ce a ales primarul să pună stopuri pe toate drumurile care ajung în intersecție Ce regulă a încălcat Primăria atunci când a montat stopurile

De ce a ales primarul să pună stopuri pe toate drumurile care ajung în intersecție

Șoferii care trec zilnic cu mașina prin comuna Vânători din Galați, trebuie să se înarmeze cu curaj și răbdare atunci când ajung la intersecția de pe strada Dudului. Fiecare stradă care se înțeapă în acea intersecție în forma literei T are un stop la capătul ei, ceea ce înseamnă că șoferii trebuie să oprească indiferent de direcția în care vin și în care se deplasează. Pentru că crează confuzie, mulți șoferi aleg să nu respecte indicatorul și să circule așa cum cred ei de cuviință.

Deși șoferilor li se pare o situație ieșită din comun, primarul are o justificare pentru modul în care este semnalizată intersecția: a sperat că așa îi va face pe șoferi mai atenți. De altfel, vine și cu o recomandare pentru cei care ajung în intersecție și nu știu cum ar fi corect să procedeze.

„La mica înţelegere trec maşinile fără a prezenta niciun pericol. Acolo au fost nişte şi până noi vom obţine acele opritoare de viteză”, a declarat Costel Manolachi, primarul comunei Vânători, potrivit .

Ce regulă a încălcat Primăria atunci când a montat stopurile

Primăria a respectat doar parțial legea taunci când a montat stopurile în intersecție. Dacă pentru două tine ele obținute autorizație, pentru cel de-al treilea, nu. Însă, nu este o situație izolată în comună. Un al treilea indicator neautorizat a apărut pe mai multe intersecţii de pe aceeaşi stradă.

Entuziasmul de a monta semne rutiere a adus Primăriei o amendă de peste 10.000 de lei.