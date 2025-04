O mamă din SUA își facturează soțul pentru treburile casnice: cât ar câștiga pe săptămână dacă ar fi plătită pentru tot ce face

Amber Egan, o mamă din Statele Unite, a stârnit un val de reacții pe internet după ce a publicat un videoclip pe TikTok în care își „facturează” soțul pentru munca depusă în gospodărie. Ea a calculat cu cât ar ajunge să fie plătită pentru fiecare activitate pe care o face săptămânal, ridicând un subiect important despre recunoașterea muncii nevăzute a mamelor casnice, relatează .

Amber, mamă a trei copii, a explicat într-un videoclip că, dacă și-ar factura soțul pentru fiecare activitate pe care o face acasă, ar câștiga aproximativ 2.700 de dolari pe săptămână, ceea ce se traduce într-o sumă lunară de aproximativ 11.000 de dolari. Aceasta a detaliat costurile pe care le-ar avea soțul ei pentru fiecare sarcină de zi cu zi:

Amber subliniază că nu își dorește cu adevărat să primească acești bani, ci mai degrabă vrea să aducă în atenție cât de greu este să fii mamă și . „Nu e ușor să fii mamă și gospodină. Te pierzi pe tine”, spune Amber, recunoscând că foarte mulți oameni nu înțeleg efortul zilnic al mamelor care nu sunt angajate pe piața muncii, dar care muncesc fără încetare pentru familie.

„Nu am timp pentru mine, nu dorm suficient și rar ies din casă. Este o muncă grea și epuizantă, iar multe femei se pot identifica cu asta”, a adăugat ea.

Amber a explicat că totul a fost făcut „ca o glumă” și că a dorit doar să sublinieze cât de puțin se vorbește despre efortul femeilor care au grijă de casă și copii. „Soțul meu este minunat, mă ajută și mă susține. Însă cred că este important să aducem în discuție această muncă nevăzută și importantă.”

Videoclipul lui Amber a avut un impact semnificativ, având aproape 6 milioane de vizualizări și a fost apreciat de multe femei care s-au regăsit în situația ei.

How I’m able to be the breadwinner as a stay at home mom. This is just what works for us 🤷🏻‍♀️