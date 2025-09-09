O mamă şi copilul ei, găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Ce se știe până acum despre cumplita tragedie

O femeie în vârstă de 50 de ani și fiul ei de doar 7 ani au fost găsiți morți în apartamentul lor din Drobeta Turnu Severin. Poliția a deschis o anchetă.

Mamă și fiu, găsiți spânzurați

Alarma a fost dată de sora femeii, care locuiește în apropiere. Ultima dată, cele două au vorbit sâmbătă. Sora a încercat să dea de femeie apoi la telefon, dar în zadar.

Când a mers la ea acasă și a văzut că nici așa nu-i răspunde nimeni, a chemat pompierii. Aceștia au spart ușa apartamentului și au văzut că femeia de 50 de ani și fiul ei erau spânzurați.

Femeia găsită spânzurată era profesoară la o şcoală din Orşova și la Penitenciarul Vânjuleț, scrie Ea era despărțită de soț, iar acesta ar fi dat-o în judecată pentru a obține custodia copilului.