O nouă metodă de furt: „metoda bancnotei din parbriz” ! Cum acționează hoții în parcările comerciale și ce trebuie să știe șoferii pentru a se proteja

Hoții din România găsesc mereu noi metode ingenioase de a fura bunuri sau , iar o tehnică recentă a devenit din ce în ce mai frecventă în parcările marilor centre comerciale. Aceasta este „metoda bancnotei pe parbriz”, prin care infractorii profită de neatenția șoferilor pentru a le sustrage bunurile de valoare sau chiar mașinile, relatează .

Hoții din parcări acționează rapid pentru a fura bunuri sau mașini

Această metodă, tot mai folosită de , este un tip de înșelătorie bine pusă la punct, care se bazează pe neatenția și bunăvoința șoferilor, în special a femeilor. Hoții plasează o bancnotă falsă sub ștergătorul mașinii, știind că acest lucru va atrage atenția șoferului. Când acesta observă „bancnota”, instinctul îl va împinge să oprească mașina și să coboare pentru a o lua, crezând că a găsit o sumă de bani.

În acel moment, infractorii sunt deja pregătiți să acționeze. Unul dintre hoți se află într-un loc apropiat, de obicei ascuns, iar când șoferul deschide portiera pentru a se apleca și ridica bancnota, infractorul profită de situație și fură, rapid, geanta sau alte bunuri valoroase aflate în interiorul mașinii. Acesta poate acționa într-un interval de timp foarte scurt, mai ales dacă șoferul nu este atent la ce se întâmplă în jur.

De asemenea, există cazuri în care, dacă șoferul lasă mașina cu motorul pornit sau cu cheile în contact, hoții nu se sfiesc să profite de această oportunitate. În acest caz, în timp ce șoferul se află la câțiva pași de mașină, infractorii o pot fura rapid și să dispară cu ea, lăsând victima fără mijlocul de transport.

Această metodă este eficientă datorită rapidității cu care se desfășoară și a faptului că șoferii nu sunt întotdeauna vigilenți când vine vorba de securitatea autovehiculelor lor.

Tot mai mulți șoferi raportează astfel de încercări de furt, iar recent, o femeie a împărtășit propria experiență neplăcută într-o parcare subterană.

„Trebuie să aflați metoda furtului cu banii în geam. Am pățit-o ieri când am parcat într-o parcare subterană. Am înțeles că hoții urmăresc femeile pentru că atunci când am ajuns în parcare eram doar eu cu copilul. Când m-am înapoiat la mașină, să plec, am găsit în ștergător o bancnotă de 10 lei. Tentația este să ieși din mașină… atunci hoții acționează pentru că îți lași geanta în mașină. Eu m-am întors și cu soțul, deci puțin probabil să mai acționeze careva, având în vedere că nu mai eram singură. Și soțul meu a spus să ignorăm și să ieșim mai repede din parcare, pentru că își amintise el că citise despre această metodă… Așa că am zis să dau mai departe să fiți atenți!”, potrivit .

Sfaturile polițiștilor

Poliția subliniază importanța prudenței în astfel de situații, deoarece hoții pot profita de orice moment de neatenție. Dacă șoferii observă obiecte suspecte, cum ar fi o plasată pe parbriz, este esențial să nu coboare din mașină pentru a le verifica. Acesta este un moment în care infractorii pot acționa rapid și pot fura bunuri valoroase sau chiar autoturismul.

Cel mai recomandat este ca șoferii să plece imediat din locul respectiv, fără a se opri, și să caute un loc sigur pentru a verifica situația. Astfel, se minimizează riscul de a deveni victime ale hoților, iar siguranța personală și a bunurilor rămâne prioritară.