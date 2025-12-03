B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » O nouă țeapă pe WhatsApp, care te lasă fără bani. Cum acționează escrocii

Ana Maria
03 dec. 2025, 20:13
O nouă țeapă pe WhatsApp, care te lasă fără bani. Cum acționează escrocii
Sursa foto: Pixabay / @antonbe
Cuprins
  1. Care este mecanismul real din spatele „citirilor la distanță”
  2. Circulă o nouă țeapă pe WhatsApp. Cine a semnalat problema
  3. Cum ne putem proteja de astfel de înșelătorii?

Circulă o nouă țeapă pe WhatsApp. Lumea în care bunicile ghiceau în cafea, în bob sau în ghioc pare tot mai îndepărtată. Tehnologia a transformat complet aceste obiceiuri, iar în prezent oricine se poate da drept ghicitor, fără a avea vreun talent special.

În mediul online, clarvăzătorii digitali au devenit o nouă „specie” de prestatori spirituali, iar metoda lor principală este Inteligența Artificială.

Totul se petrece rapid. Oamenii trimit o fotografie cu ceașca lor, sperând la o interpretare unică și profundă. Dar în spatele acestor mesaje pompoase stă, de multe ori, un chatbot.

Care este mecanismul real din spatele „citirilor la distanță”

Țeapa funcționează simplu. Clientul trimite imaginea cu zațul de cafea, iar persoana care se prezintă drept clarvăzător o încarcă într-un instrument AI, precum ChatGPT. Acesta analizează în mod automat formele, umbrele și detaliile din fotografie și generează un text plin de simboluri, emoții și „mesaje energetice”, potrivit Cancan.

Apoi, ghicitoarea copiază rezultatul și îl trimite ca și cum ar fi o revelație autentică, venită din experiență spirituală.

Circulă o nouă țeapă pe WhatsApp. Cine a semnalat problema

O bloggeriță din România a povestit public experiența:

„Situație reală auzită acum câteva zile: o persoană face bani ‘citind în zațul de cafea’, pe whatsapp, adică trimiți poza și ea îți dă interpretarea: drum de seară, cavaler, o doamnă/domn care te invidiază… în fine, citiri cum mai făceau bunicile noastre.”

Aceasta a explicat apoi cum funcționează înșelătoria:

„Doar că, flash news, persoana nu ‘citește’ în nimic, ci bagă poza în ChatGPT și algoritmul face interpretarea. Fiindcă AI se pricepe și la asta, pare-se. Dar cineva ia bani pentru a băga pozele cu zaț de cafea în Chat GPT, pentru voi. Urmăriți-mă pentru mai multe sfaturi de finanțe personale.”, a mai adăugat ea.

Fenomenul s-a extins și în zona tarotului, unde unele persoane pretind că „simt energiile” din cărți, în timp ce AI-ul scrie interpretarea în locul lor.

Cum ne putem proteja de astfel de înșelătorii?

Experții recomandă verificarea informațiilor și apelarea la surse credibile despre tehnologie, dar și să fim mai sceptici atunci când discutăm cu un străin.

