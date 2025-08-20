O româncă a drogat și jefuit un bătrân, în Germania. Ulterior, bărbatul a murit

O româncă, în vârstă de 22 ani, a drogat și jefuit un , în . Bătrânul a murit ulterior. Tânăra a fost dată în căutare pe teritoriul Europei, iar, în cele din urmă, a fost reținută în Italia.

Poliţia italiană a arestat-o pe româncă în Trieste, Italia, la punctul de frontieră Fernetti. Controalele au devenit mai amănunţite după suspendarea temporară a acordului Schengen.

Tânăra încerca să intre în Italia folosind o maşină cu numere de înmatriculare franceze. La volan, era un alt român.

Totul a început în aprilie 2024. În acel moment, românca, ajutată de alţi complici români, a intrat în casa unui bătrân de 88 de ani din Berlin.

Bătrânul a fost drogat şi apoi jefuit. Ulterior, la câteva zile de la atac, bătrânul german a murit. El ajunsese la spital din cauza substanţelor folosite de femeie pentru a-l droga.

În prezent, femeia de 22 de ani a fost transferată la închisoare din Trieste, Italia. Aceasta urmează, în scurt timp, să fie extrădată în Germania. Acolo ea va răspunde pentru faptele sale.