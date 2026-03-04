O româncă a obținut cel mai mare punctaj înregistrat vreodată la examenul MIR din , însă Elena Bianca Ciobanu Selaru a devenit imediat ținta unor acuzații de fraudă lansate de foștii săi colegi.

Ce acuzații au apărut după ce o româncă a obținut nota istorică la MIR

Elena Bianca Ciobanu, în vârstă de 41 de ani, a stabilit un record istoric cu 188 de puncte la examenul de rezidențiat, după ce a început Medicina la vârsta de 34 de ani. Colegii spanioli de la Universitatea Rovira i Virgili din Reus susțin însă că rezultatul este suspect, având în vedere că media sa generală din timpul facultății a fost de 6,5. Fostele colege o acuză că ar fi copiat frecvent pe parcursul studiilor și că ar fi încercat chiar să se prezinte drept medic în timpul perioadelor de practică. Mai mult, au existat speculații privind utilizarea unor ochelari cu inteligență artificială pentru a frauda testul MIR.

Cum se apără Elena Ciobanu

Elena a respins toate acuzațiile într-un interviu pentru „El Tiempo Justo”, explicând că drumul ei a fost marcat de muncă și sacrificii personale, nu de facilități academice. Ea recunoaște că nu a fost o studentă „briliantă”, însă consideră că rezultatul este rodul muncii sale.

„Nu le vine să creadă că o femeie de 41 de ani poate obține aceste rezultate. Eu sunt foarte bucuroasă de punctajul meu, pentru că mi-a luat mulți ani să ajung aici. Încă din copilărie am visat să fiu medic, iar această vocație m-a însoțit de-a lungul vieții. Dacă eu am reușit să ajung aici, cu limitele și povestea mea, și alții pot reuși. Ne vom revedea în spitale”, a declarat ea.

Românca a dezvăluit că s-a confruntat cu bullying masiv în facultate, fiind discriminată pentru vârstă, sex și origine.

„Persistența este o formă de inteligență. Dacă cineva dorește să auditeze examenul meu, le stau la dispoziție”, a mai adăugat Elena pentru publicația El Mundo.

Ce nereguli au fost raportate la examen

Asociația MIR Spania a semnalat deficiențe grave în organizarea examenului din 2026, incluzând lipsa supraveghetorilor, utilizarea telefoanelor mobile în săli și erori în calcularea baremului. Daniel Selva și Arzúa Moya, reprezentanții asociației, au precizat că au existat întârzieri și cazuri similare de punctaje mari la candidați cu medii modeste și în anul precedent. Examenul MIR este esențial pentru specializarea medicală în Spania, iar anul acesta concurența a fost acerbă: peste 35.000 de candidați au luptat pentru aproximativ 12.000 de locuri, potrivit publicației spaniole .

Povestea Elenei amintește de un alt succes românesc în Spania: Mirela, o româncă ajunsă în peninsulă ca menajeră, a reușit să devină doctor „cum laude” în Educație prin muncă și învățare continuă.