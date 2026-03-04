B1 Inregistrari!
Pasarelă prăbușită pe o plajă din Spania, bilanț tragic pentru un grup de tineri. Cum s-a produs accidentul (VIDEO)

Iulia Petcu
04 mart. 2026, 08:33
sursa foto: x/@elfaradio
  1. Ce s-a întâmplat pe pasarela de pe plajă
  2. Ce au transmis serviciile de intervenție

Un accident grav petrecut pe litoralul nordic al Spaniei a declanșat o amplă intervenție a autorităților, după prăbușirea unei pasarele din lemn frecventate de turiști. Tragedia a avut loc marți, pe o plajă din Santander, și a lăsat în urmă victime și întrebări legate de siguranță.

Ce s-a întâmplat pe pasarela de pe plajă

Autoritățile locale au anunțat că cinci persoane au murit, iar o alta este în continuare dispărută, după ce structura s-a prăbușit brusc. Incidentul s-a produs în timp ce un grup de tineri traversa pasarela care leagă două faleze mici.

Primarul orașului, Gema Igual, a confirmat situația într-un mesaj public, subliniind gravitatea pierderilor și impactul emoțional asupra comunității locale. Echipele de intervenție au continuat căutările pe parcursul zilei, folosind mijloace maritime și aeriene pentru a localiza persoana dispărută. „Echipele de căutare continuă să lucreze pentru a găsi persoana dispărută”, a scris primarul pe X.

O altă persoană a fost transportată la spital cu simptome de hipotermie, conform informațiilor furnizate de autoritățile locale și citate de AFP.

Potrivit declarațiilor oficiale, victimele făceau parte dintr-un „grup de şapte tineri care veniseră să se bucure de natură”. Aceștia se aflau „pe o pasarelă din lemn care leagă două mici faleze” când aceasta „s-a prăbuşit”, relatează Agerpres.

Edilul a descris incidentul drept o „mare tragedie”, precizând că a fost vorba despre „cinci tineri” care și-au pierdut viața în urma accidentului.

Ce au transmis serviciile de intervenție

Salvamento Maritimo a anunțat anterior că au fost „recuperate trupurile a patru persoane decedate”, într-un mesaj publicat pe X. Ulterior, bilanțul victimelor a fost actualizat de autoritățile locale.

La operațiune au participat unități maritime și aeriene, polițiști și pompieri, în coordonare cu serviciile medicale și administrația locală.

