O româncă din Bacău a fost croitoreasa personală a Reginei Elisabeta a II-a: „Mă simt împlinită că am avut această oportunitate”

Claudia a plecat în Marea Britanie pentru o viață mai bună, dar nu și-a putut imagina că va ajunge să fie croitoreasa .

Potrivit acesteia, nu a fost un drum ușor pentru că, la început, a lucrat ca menajeră, pentru a se putea întreține, iar abia ulterior a început să se ocupe de croitorie.

O româncă din Bacău a fost croitoreasa personală a Reginei Elisabeta a II-a

Româncă din Bacău care excela în domeniul croitoriei, a renunțat la activitatea sa pentru a-și urma soțul, peste hotare, în Anglia. Aceasta a fost nevoită să o ia de la zero, într-o țară străină și a și reușit.

„În anul 2007, soţul meu s-a hotărât să plece în Anglia. Nu îşi mai găsea locul în ţară, iar eu nu am vrut să mai stăm departe unul de altul. Multe familii din cauza distanţei, iar eu nu îmi doream asta. Aşa că am decis să plecăm împreună. Începutul a fost foarte greu, pentru că nu ştiam să vorbesc limba engleză. Am început să fac muncă de jos. De la o croitoreasă cunoscută în România, ajunsesem să fac curăţenie. Am făcut asta o perioadă, până m-am hotărât că e momentul să îmi urmez visul, acela de a deveni croitoreasa”, a povestit Claudia.

Am avut noroc şi am întâlnit-o pe Ana Cristache, o altă românca stabilită în Londra. Avea afacerea ei, un magazin de rochii de mireasă. Am lucrat vreo doi ani jumătate împreună, ea ajutându-mă foarte mult să învăţ engleza şi noi tehnici de croitorie. Din păcate, a fost nevoită să vândă afacerea, moment în care m-am găsit în poziţia de a-mi căuta un alt loc de muncă. Mi-am făcut un C.V. şi am plecat prin Londra ciocănind la toate magazinele să văd cine are nevoie de o croitoreasă”, a explicat românca.

Nu i-a trecut prin cap că va ajunge să croiască haine chiar pentru Regina Marii Britanii

„Într-o zi care nu se prezentase și mi-a spus că cineva ar vrea să mă întâlnească şi să vorbească cu mine despre un nou loc de muncă. Mi-am zis că trebuie să încerc, pentru că niciodată nu strică experiența unui interviu şi oricum nu aveam nimic de pierdut. Când am ajuns la interviu, am întâlnit o doamnă foarte aspectuoasă, care s-a prezentat ca fiind asistenta personală a Elisabetei, Regina Angliei.