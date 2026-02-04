B1 Inregistrari!
O afaceristă din Satu Mare, păcălită de ”prințul moștenitor al Dubaiului”, a pierdut 2,5 milioane de dolari (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
04 feb. 2026, 08:24
O afaceristă din Satu Mare, păcălită de ”prințul moștenitor al Dubaiului”, a pierdut 2,5 milioane de dolari (VIDEO)
O româncă a fost păcălită pe internet de un așa-zis ”prinț moștenitor al Dubaiului” și a pierdut 2,5 milioane de dolari. Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Cum a fost păcălită femeia
  2. Nigerianul, cunoscut pentru fraude

O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2,5 milioane de dolari, după ce a fost păcălită de un bărbat din Nigeria care pretindea că este prințul moștenitor al Dubaiului. Individul, pe nume Henry Eke, e cunoscut în Nigeria sub porecla „Excess Money” și duce o viață luxoasă din sumele obținute prin fraude.

Cazul a fost documentat de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) și e anchetat de SCCO/DIICOT.

Cum a fost păcălită femeia

Totul a început acum circa trei ani, când nigerianul a contactat-o pe româncă pe LinkedIn, s-a prezentat drept prințul moștenitor al Dubaiului și i-a propus un parteneriat de investiții într-o fundație umanitară ce urma să gestioneze proiecte în România, cu un buget de sute de milioane de lire sterline.

După mai multe luni de discuții, el i-a promis că se vor căsători. Mai apoi, nigerianul i-a prezentat româncei un presupus „manager financiar” din Londra, care a ajutat-o să deschidă un cont online ce afișa peste 200 de milioane de lire sterline.

Numai că acel cont era fals, scrie PresaSM. Pentru a putea „debloca” și retrage fonduri, femeia a transferat peste 2,5 milioane de dolari, obținuți prin credite bancare, ipotecarea locuinței și folosirea fondurilor firmei pe care o conducea.

La un moment dat, unul dintre complicii lui Henry Eke i-a spus victimei ce se petrece, dar escrocul a continuat să nege totul și refuza să returneze banii.

Nigerianul se folosea inclusiv de ritualuri juju și voodoo african pentru a-și construi imaginea de prinț și pentru a-și intimida victimele.

Nigerianul, cunoscut pentru fraude

Henry Eke e cunoscut în Nigeria pentru stilul de viață luxos pe care-l duce cu banii din astfel de fraude. OCCRP a identificat inclusiv vila sa impunătoare din Abuja.

În paralel, acesta pozează în filantrop: se implică în proiecte caritabile și campanii împotriva violenței de gen. O parte din banii proveniți de la româncă au ajuns într-o fundație nigeriană controlată de el.

