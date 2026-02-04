Mihaela Bilic a avertizat asupra riscurilor asociate consumului de sucuri și a propus recomandări pentru a evita consumul exagerat de .

Bilic, despre zahărul din sucuri

„Pun pariu că nu v-ați gândit niciodată că într-o doză de suc se pot afla circa 10 cubulețe de zahăr. Cine bea un pahar de suc și spune: ”Vai, ce suc bun și ce prăjitură delicioasă am mâncat!”? Nimeni! Și e normal să fie așa. Creierul nostru nu știe să numere caloriile venite din suc, el percepe sucul ca pe apă.

Dar ce înseamnă 10 cubulețe de zahăr într-o prăjitură? Înseamnă cinci bucăți de prăjitură pe care le puteți mesteca, savura și conștientiza”, a explicat nutriționista.

Vezi această postare pe Instagram

Recomandările nutriționistei

Mihaela Bilic a recomandat apoi drept compromis să mâncăm din prăjitură și să bem suc fără zahăr, dacă nu ne putem abține: „Recomandarea mea e simplă: mâncați zahărul din prăjitură și beți suc zero, fără zahăr. În felul acesta le puteți avea pe amândouă, pentru același număr de calorii”.

Nutriționista a mai susținut că în perioadele de după sărbători, când avem tendința să renunțăm brusc la dulciuri, fapt ce ne poate supăra, să consumăm totuși „doza recomandată zilnic de zahăr de 25-30 de grame, adică 6-8 cubulețe de zahăr, asta în toată mâncarea pe care o consumăm”.