O tânără a bătut drumul din SUA până la Costinești pentru festivalul „Beach, Please!”. „Chiar a meritat”

Odată cu terminarea festivalului „Beach, Please!” a început și aglomerația. Sute din tineri s-au înghesuit în maşini sau trenuri, în drum spre casă. Cei care nu și-au cheltuit toți banii de buzunar la festival, şi-au prelungit vacanţa cu încă o zi pentru a evita aglomerația.

În ciuda oboselii care s-a acumulat în zilele de festival, tinerii au așteptat răbdători în gări trenurile care au avut și peste 100 de minute întârziere.

„A fost foarte frumos, mai venim şi la anul! După cinci zile rămâi puţin fără voce. Şi fără bani. Fără voce, fără bani, fără nimic”, „Mai mergea o zi, încă două zile! Doar că nu mai ţinea buzunarul”, au spus tinerii, pentru .

Tineri din toate colțurile lumii, în România pentru „Beach, Please”

Teodora lucrează ca model în New York și as venit în România special pentru a participa la festival.

„Am venit din New York şi am venit special să văd toţi artiştii români şi din afară. A fost excepţional. Prima oară la Beach Please pentru mine şi chiar a meritat. Chiar recomand”, a spus Teodora.

Nu e singura care a bătut drum lung ca să se distreze pe muzica artiştilor preferaţi.

„Am să ţin minte mult amintirile cu Asap Rocky şi cu It. Acum înapoi în ”, a spus și Andreea.

O zi de vacanță în plus i-a ajutat pe tineri să evite aglomerația spre casă

Cei care şi-au prelungit vacanţa cu o zi nu doar că au evitat aglomerația, dar au avut noroc și de o vreme numai bună pentru plajă. Au fost 31 de grade Celsius în aer, iar apa mării a ajuns la 23 de grade.

Peste 100.000 de persoane au fost prezente în fiecare dintre cele 5 zile de festival, iar 50.000 de bilete s-au vândut deja pentru anul viitor.

„Până la această oră s-au cheltuit bani pe brăţări undeva 10 milioane de euro, mai sunt bani pe brăţări. Ne vedem în 2026 , la cea de a cincea ediţie, uitaţi şi o ediţie aniversară. Se va desfăşura între 8 şi 12 iulie”, a spus .