O turistă a comandat o ciorbă de văcuță și o saramură de crap, într-un restaurant din Mamaia: „Nici măcar în Grecia...”

Patricia este o turistă care a mers în stațiunea pentru a se relaxa. Printre altele, a mers într-un restaurant pentru a servi masa, iar printre preparatele alese s-au numărat ciorba de văcuță și saramura de crap. Cât a avut, în total, de plată? A atașat și bonul fiscal. Iată detaliile.

Femeia a comparat prețurile de Mamaia cu cele de Grecia

Se cunoaște, deja, faptul că anumite servicii oferite pe litoralul românesc ar putea avea prețuri piperate. De mai bine de un an, prețurile din sectorul alimentar și, implicit, din cel al turismului, precum în toate celelalte, au crescut.

Acest aspect este resimțit și în buzunarele cetățenilor – în vacanțe sau cumpărăturile zilnice. De data aceasta, atenția este îndreptată către prețurile pe care le plătesc turiștii de pe litoralul românesc la diverse servicii – cazare, mâncare și activitățile care implică distracția.

Ciorba de văcuță, saramura de crap cu mămăligă și o ciorbă de fasole sunt felurile de mâncare comandate de femeie, în restaurant. Pe grupul de Facebook „Forum Litoral România”, turista și-a împărtășit opinia referitoare la servicii, arată .

„Mamaia, 40 lei șezlongul, ciorbă de vacuță, saramură de crap captură, excelent gătite. Prețul este unul corect la ce oferă. Cine iubește fructele de mare au o supă de midii și fructe de mare pe plită, o nebunie.

Nici măcar în Grecia, în multe locuri, nu găsești așa bune. Și m-am plimbat de 17 ani în Grecia, deci știu ce zic. Care spune că e mai scump la Mamaia față de Grecia, vă minte, merg în fiecare weekend. Evident marea e mai frumoasă în Grecia”, se arată în mesajul de pe grupul de Facebook „Forum litoral România”.

Pentru respectivele feluri de mâncare, turista a plătit, în total, 96 de lei. Cel mai scump preparat a fost saramura, care a costat 45 de lei. La polul opus al prețurilor se află mămăliga, care a costat 8 lei. La postarea de pe Facebook au reacționat mai multe persoane.

„Sunt prețuri de restaurant din Iași. Nu sunt exagerate”, „Am fost în Rhodos anul trecut și încă nu mi-am revenit financiar deși am avut avion și cazare la prețuri super ok. Nici Bulgaria nu mai e ieftină ca pe vremuri. Iar litoralul românesc, așa cum e el, are farmecul lui”, „Prețuri decente”, „40 de lei? Bă, ești nebun? Preț corect???”, sunt câteva dintre comentarii.