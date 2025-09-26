B1 Inregistrari!
Cum a reușit o femeie de 72 de ani să se vindece de cancer și orbire: „Cred foarte mult în Dumnezeu" (VIDEO)

Cum a reușit o femeie de 72 de ani să se vindece de cancer și orbire: „Cred foarte mult în Dumnezeu” (VIDEO)

Ana Beatrice
26 sept. 2025, 08:42
Cum a reușit o femeie de 72 de ani să se vindece de cancer și orbire: „Cred foarte mult în Dumnezeu” (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ TikTok - @graurii
Cuprins
  1. Cum a reușit Steluța să treacă peste suferințe
  2. Ce rol a avut credința în vindecarea ei
  3. Cum s-a transformat suferința în artă
  4. Cum au reacționat oamenii la povestea Steluței pe TikTok
La 72 de ani, o româncă pe nume Steluța uimește printr-o poveste de viață greu de cuprins. După ce a înfruntat încercări cumplite, ea mărturisește că s-a ridicat cu ajutorul credinței, al rugăciunii și al remediilor naturale. Astăzi duce o viață modestă, își câștigă traiul vânzând bentițe pe stradă și își împărtășește experiența prin poezii și cărți scrise de propria mână.
Povestea ei a devenit virală după ce frații Iosif și Beniamin au prezentat-o pe TikTok, iar mesajul Steluței a ajuns la inimile a mii de oameni din întreaga țară.
@graurii „M-am vindecat singură de cancer și de orbire cu pătrunjel și păpădie” #vindecare #foryou #viral #graurii #credinta ♬ The Story I’ll Tell (Instrumental) – The Worship Initiative Instrumentals & The Worship Initiative

Cum a reușit Steluța să treacă peste suferințe

Cu o pensie mică, de numai 1.700 de lei, redusă după 35 de ani de muncă, Steluța a fost nevoită să înfrunte încercări pe care puțini le-ar fi putut duce. Cancerul, paralizia și orbirea au marcat ani grei din viața ei, însă femeia a ales să nu se lase doborâtă și să nu se considere o victimă.

„Am fost oarbă și paralizată. Așa cum mă vedeți. Am reușit să mă vindec singură, cu ce? Pătrunjel, păpădie și cu brânză de vaci. Vorbesc serios. Domnul m-a ajutat să mă ridic. Cred foarte mult în Dumnezeu”, a mărturisit ea, notează.

Experiențele prin care a trecut i-au întărit convingerea că vindecarea nu vine doar din tratamente medicale, ci și din credință și voință.

Ce rol a avut credința în vindecarea ei

Întrebată dacă Dumnezeu poate vindeca un om orb, răspunsul ei a venit fără ezitare: „Da cine? El m-a luminat, El m-a inspirat. Zi și noapte plângeam și Îi spuneam «Doamne, eu nu vreau să ajung la spital». În spital te bagă pe tratament. Eu am trecut prin blocaj renal, nu mai am voie să iau medicamente și trebuie să mă lumineze cumva.”

Cum s-a transformat suferința în artă

Pe lângă credință, Steluța și-a găsit refugiul în scris. A reușit să finalizeze șapte cărți, pe care le-a publicat în scop caritabil, și să compună poezii pline de emoție.

Un influencer i-a citit unul dintre versuri: „Sunt ca o pasăre rănită”. Femeia a completat: „Poezii făcute de mine. Citiți mai departe: «Sunt ca o pasăre rănită, sunt ca o creangă desfrunzită. Sunt ca o frunză rătăcită pe un catarg, pe mări, în larg»”.

Departe de a-și ascunde vârsta, Steluța vorbește cu mândrie și modestie deopotrivă: „Sunt o babă bătrână, la 72 de ani. Să vă spun ce am mai făcut. Am terminat cu media 10, nu mă laud, la școala de artă, la aproape 50 de ani. Deci, am făcut-o acum, la maturitate”.

Cei care i-au descoperit povestea pe rețelele sociale au rămas impresionați de contrastul dintre suferințele prin care a trecut și optimismul cu care își trăiește viața. Frații Iosif și Beniamin, cunoscuți pentru proiectul „Graurii”, au întrebat retoric: „35 de ani de muncă, 7 cărți scrise, media 10 la școala de artă și o pensie de 1.700 de lei… oare e corect?”

@graurii „Pentru mâncare nu-mi mai rămân bani” Partea 2 #steluta #foryou #viral #graurii #sanatate ♬ The Story I’ll Tell (Instrumental) – The Worship Initiative Instrumentals & The Worship Initiative

Cum au reacționat oamenii la povestea Steluței pe TikTok

Povestea Steluței nu i-a impresionat doar pe cei care au filmat-o, ci și pe miile de oameni care au urmărit clipul pe TikTok. Comentariile strânse la postare arată recunoștința și respectul celor care au cunoscut-o sau care se regăsesc în experiențele ei. „Este vecina mea, o doamnă foarte blândă și calmă, mereu mă opresc să vorbesc cu dânsa”, a scris cineva.

Alții și-au împărtășit propriile istorii de vindecare prin credință și remedii naturale: „Și pe mine m-a vindecat Dumnezeu de o tumoare mare, slăvit să fie numele Lui”, sau „Ceaiul din rădăcină de păpădie este foarte benefic pentru cei cu cancer, l-am dat tatălui meu și i-a menținut funcțiile ficatului”. Mulți au apreciat nu doar remediile la care a apelat femeia, ci mai ales forța credinței care a însoțit fiecare pas: „Nu numai ceea ce a consumat a ajutat-o, dar și credința în ceea ce făcea.”

Printre comentarii s-au regăsit și cuvinte de admirație pentru frumusețea ei interioară: „În privirea unui om se vede sufletul și bunătatea lui. Doamna are o frumusețe aparte și îți încarcă sufletul cu energie pozitivă”. Mulți i-au încurajat pe cei doi frați care au filmat-o să continue să îi promoveze cărțile, considerând-o „o comoară vie” și un exemplu de demnitate și credință.

