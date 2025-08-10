O vidră a ajuns, sâmbătă, într-un salon de coafură din Carei, judeţul Satu Mare. Ea a fost prinsă de jandarmi și eliberată în mediul ei natural.

„Astăzi, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, un echipaj din cadrul Detaşamentului 3 Jandarmi Carei a fost solicitat să intervină într-o situaţie mai puţin obişnuită: o vidră pătrunsese, speriată şi dezorientată, în incinta unui salon de coafură din municipiul Carei. Ajunşi la faţa locului, jandarmii au acţionat cu răbdare şi grijă, reuşind să captureze animalul fără a-i provoca răni şi fără a pune în pericol persoanele aflate în apropiere”, a transmis Jandarmeria Română.

Vidra a fost eliberată pe malul râului Crasna.

Jandarmii amintesc că vidra e o specie protejată atât prin legislaţia naţională, cât şi prin convenţiile internaţionale.

Ei ne recomandă ca, dacă vedem animale sălbatice în zone locuite, să nu încercăm să le capturăm singuri, să evităm orice interacțiune cu ele care le poate răni sau stresa şi să cerem sprijinul autorităților prin 112.