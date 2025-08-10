B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O vidră i-a adus pe jandarmii din Satu Mare la coafor (VIDEO, FOTO)

O vidră i-a adus pe jandarmii din Satu Mare la coafor (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
10 aug. 2025, 17:34
O vidră i-a adus pe jandarmii din Satu Mare la coafor (VIDEO, FOTO)
Sursa foto: Captură video - Jandarmeria Română / Facebook

O vidră a ajuns, sâmbătă, într-un salon de coafură din Carei, judeţul Satu Mare. Ea a fost prinsă de jandarmi și eliberată în mediul ei natural.

Cuprins

  • Ce spun jandarmii despre vidra ajunsă la coafor
  • Recomandările jandarmilor dacă vedem animale sălbatice în zone locuite

Ce spun jandarmii despre vidra ajunsă la coafor

„Astăzi, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, un echipaj din cadrul Detaşamentului 3 Jandarmi Carei a fost solicitat să intervină într-o situaţie mai puţin obişnuită: o vidră pătrunsese, speriată şi dezorientată, în incinta unui salon de coafură din municipiul Carei. Ajunşi la faţa locului, jandarmii au acţionat cu răbdare şi grijă, reuşind să captureze animalul fără a-i provoca răni şi fără a pune în pericol persoanele aflate în apropiere”, a transmis Jandarmeria Română.

Sursa foto: presasm.ro
Sursa foto: presasm.ro

Vidra a fost eliberată pe malul râului Crasna.

Recomandările jandarmilor dacă vedem animale sălbatice în zone locuite

Jandarmii amintesc că vidra e o specie protejată atât prin legislaţia naţională, cât şi prin convenţiile internaţionale.

Ei ne recomandă ca, dacă vedem animale sălbatice în zone locuite, să nu încercăm să le capturăm singuri, să evităm orice interacțiune cu ele care le poate răni sau stresa şi să cerem sprijinul autorităților prin 112.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Date îngrijorătoare: Numărul copiilor cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate e în creștere. Cifrele oficiale
Eveniment
Date îngrijorătoare: Numărul copiilor cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate e în creștere. Cifrele oficiale
Nicușor Dan, drumeție cu familia în Republica Moldova: „Copiii au fost cei mai încântaţi” (VIDEO)
Eveniment
Nicușor Dan, drumeție cu familia în Republica Moldova: „Copiii au fost cei mai încântaţi” (VIDEO)
Băiat de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Tatăl era pe scaunul din dreapta
Eveniment
Băiat de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Tatăl era pe scaunul din dreapta
Accident rutier grav. O fetiță de 8 ani a fost spulberată de o mașină
Eveniment
Accident rutier grav. O fetiță de 8 ani a fost spulberată de o mașină
Focuri de armă în Botoșani. Polițiștii de frontieră au oprit mai mulți contrabandiști
Eveniment
Focuri de armă în Botoșani. Polițiștii de frontieră au oprit mai mulți contrabandiști
Un fost ministru PSD spune că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi
Eveniment
Un fost ministru PSD spune că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi
În ce comună din România curge apa la robinet doar 4 zile pe săptămână
Eveniment
În ce comună din România curge apa la robinet doar 4 zile pe săptămână
Accident rutier în Constanța. Au fost implicate cinci mașini
Eveniment
Accident rutier în Constanța. Au fost implicate cinci mașini
Reacții negative privind modificările pentru pensiile private: „Nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei”
Eveniment
Reacții negative privind modificările pentru pensiile private: „Nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei”
Avertizări de caniculă în 30 de județele și Capitală. Până la cât vor ajunge temperaturile
Eveniment
Avertizări de caniculă în 30 de județele și Capitală. Până la cât vor ajunge temperaturile
Ultima oră
18:52 - Date îngrijorătoare: Numărul copiilor cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate e în creștere. Cifrele oficiale
18:19 - Nicușor Dan, drumeție cu familia în Republica Moldova: „Copiii au fost cei mai încântaţi” (VIDEO)
17:52 - Băiat de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Tatăl era pe scaunul din dreapta
17:10 - Mihai Trăistariu, critici dure pentru politicieni, în contextul măsurilor de austeritate: „Să nu-și facă vile și salarii nesimțite”
16:44 - Secretarul american al Apărării distribuie un clip în care mai mulți pastori spun că femeile n-ar trebui să voteze și nici să aibă funcții (VIDEO)
16:13 - Medalii pentru România, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 (FOTO)
15:55 - Metoda extremă la care apelează Sanda Ladoși pentru a se menține în formă: „Atât de bine îi face organismului, de nu crezi!”
15:08 - Accident rutier grav. O fetiță de 8 ani a fost spulberată de o mașină
14:36 - Un bărbat a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel
14:05 - Focuri de armă în Botoșani. Polițiștii de frontieră au oprit mai mulți contrabandiști