B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Oamenii din România pot adopta un urs, virtual. Unde se poate face acest lucru și cât costă

Oamenii din România pot adopta un urs, virtual. Unde se poate face acest lucru și cât costă

Elena Boruz
11 aug. 2025, 09:24
Oamenii din România pot adopta un urs, virtual. Unde se poate face acest lucru și cât costă
Foto ilustrativ: Pixabay

Dacă adopțiile de căței sau de pisici sunt obișnuite, românii află că spectrul animalelor care pot fi adoptate s-a mărit. Astfel, de la animale domestice, de companie, trecem rapid la animale sălbatice de calibru mare.

Este totuși vorba despre o adopție mai specială. Mai exact, urșii din sanctuarul de la Zărnești pot fi luați spre adopție, însă în mod virtual.

Cuprins:

  • Cât costă să adopți virtual un urs
  • Ce se întâmplă cu banii dați de oameni

Cât costă să adopți virtual un urs

Costurile pentru această adopție nu sunt deloc mari. Oamenii care își doresc să „înfieze” un urs trebuie să scoată din buzunar 25 de lei. Dacă își doresc să viziteze animalul, o pot face. Atunci când finalizează procesul de adopție, primesc inclusiv certificat de adopție, cu poza cu anumalul dorit, data vizitei programate și numele dorit.

„Şi am luat-o pe Dia… Eu pentru că eram sponsor am zis că eu oricum dau lunar 100 de lei. Trebuie să avem grijă de ele”, a relatat părintele virtual Doina Grecu, care a adoptat o ursoaică în urmă cu 8 ani, conform observator news.

Ce se întâmplă cu banii dați de oameni

Potrivit aceleiași surse, banii care ajung la sanctuar, în urma adopțiilor, sunt destinați îngrijirii animalelor. Astfel, instituția primește un ajutor pentru animăluțe, pentru a le asigura necesarul de hrană.

„Pas cu pas şi cu ban cu ban, se adună ca să putem să îngrijim aceste animăluţe. Este cel mai mare proiect pentru bunăstarea animalelor din Europa şi acest lucru se vede mai ales la nivel internaţional”, a spus vicepreşedintele Asociaţiei ‘Milioane de Prieteni’, Paula Ciotloş.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Accident în lanț pe A2: șapte mașini au fost implicate
Eveniment
Accident în lanț pe A2: șapte mașini au fost implicate
O femeie vrea să devină mamă cu embrionul conceput cu soțul decedat
Eveniment
O femeie vrea să devină mamă cu embrionul conceput cu soțul decedat
A fost cel mai aglomerat weekend pe litoral, dar turiștii tot se plâng de prețuri: „Nu ne lăfăim, e foarte scump”. Cât a cheltuit o familie
Eveniment
A fost cel mai aglomerat weekend pe litoral, dar turiștii tot se plâng de prețuri: „Nu ne lăfăim, e foarte scump”. Cât a cheltuit o familie
Turiști nemulțumiți la Băile Felix. De ce se plâng oamenii
Eveniment
Turiști nemulțumiți la Băile Felix. De ce se plâng oamenii
Accident violent cu poliția pe urme, în Capitală. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Accident violent cu poliția pe urme, în Capitală. Ce s-a întâmplat
Cod roșu de caniculă. În ce zonă din țară vor fi înregistrate temperaturi record
Eveniment
Cod roșu de caniculă. În ce zonă din țară vor fi înregistrate temperaturi record
Date îngrijorătoare: Numărul copiilor cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate e în creștere. Cifrele oficiale
Eveniment
Date îngrijorătoare: Numărul copiilor cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate e în creștere. Cifrele oficiale
Nicușor Dan, drumeție cu familia în Republica Moldova: „Copiii au fost cei mai încântaţi” (VIDEO)
Eveniment
Nicușor Dan, drumeție cu familia în Republica Moldova: „Copiii au fost cei mai încântaţi” (VIDEO)
Băiat de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Tatăl era pe scaunul din dreapta
Eveniment
Băiat de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Tatăl era pe scaunul din dreapta
O vidră i-a adus pe jandarmii din Satu Mare la coafor (VIDEO, FOTO)
Eveniment
O vidră i-a adus pe jandarmii din Satu Mare la coafor (VIDEO, FOTO)
Ultima oră
11:19 - Italia pedepsește drastic aruncarea gunoaielor din mașini. Ce riscă cei care nu vor să respecte regulile
11:09 - Jale cu implementarea PNRR și la capitolul spitale. Pîslaru: 3 ani nici n-am știut ce vrem, spre disperarea Comisiei Europene / Vestea bună e că vom avea 8 spitale gata până în august 2026 (VIDEO)
10:50 - Maria de la „Insula Iubirii” rupe tăcerea! Ce nu i-a plăcut la Ella
10:36 - Pîslaru respinge acuzațiile privind autostrăzile A7 și A8: Nu le-am abandonat, din contră / De peste un an se știe că sunt probleme pe achiziții, de 4 ani mai mult de vorbește despre PNRR. Guvernul de acum trebuie să rezolve într-un an ce nu s-a făcut (VIDEO)
10:32 - Accident în lanț pe A2: șapte mașini au fost implicate
10:23 - Laura Cosoi, fascinată de Bali. Ce a declarat vedeta despre destinația exotică
10:16 - O femeie vrea să devină mamă cu embrionul conceput cu soțul decedat
09:58 - Președintele CJ Suceava, apel către Guvernul României: „Așteptăm în continuare sprijin de la Guvern!”. Locuințele afectate de dezastrul de Broșteni și-ar fi găsit constructori fără bani din partea statului
09:47 - Cum s-a finalizat renegocierea PNRR / Pîslaru: Multe proiecte nu s-au făcut. Unele, mai ales pe infrastructură, au avut probleme pe achiziții publice, pe nerespectarea legislației UE. Trebuie să facem într-un an ce n-am făcut în patru (VIDEO)
09:28 - Medvedev: „Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean”