Oamenii din România pot adopta un urs, virtual. Unde se poate face acest lucru și cât costă

Dacă adopțiile de căței sau de pisici sunt obișnuite, românii află că spectrul care pot fi adoptate s-a mărit. Astfel, de la animale domestice, de companie, trecem rapid la animale sălbatice de calibru mare.

Este totuși vorba despre o Mai exact, urșii din sanctuarul de la Zărnești pot fi luați spre adopție, însă în mod virtual.

Cât costă să adopți virtual un urs

Costurile pentru această adopție nu sunt deloc mari. Oamenii care își doresc să „înfieze” un urs trebuie să scoată din buzunar 25 de lei. Dacă își doresc să viziteze animalul, o pot face. Atunci când finalizează procesul de adopție, primesc inclusiv certificat de adopție, cu poza cu anumalul dorit, data vizitei programate și numele dorit.

„Şi am luat-o pe Dia… Eu pentru că eram sponsor am zis că eu oricum dau lunar 100 de lei. Trebuie să avem grijă de ele”, a relatat părintele virtual Doina Grecu, care a adoptat o ursoaică în urmă cu 8 ani, conform

Ce se întâmplă cu banii dați de oameni

Potrivit aceleiași surse, banii care ajung la sanctuar, în urma adopțiilor, sunt destinați îngrijirii animalelor. Astfel, instituția primește un ajutor pentru animăluțe, pentru a le asigura necesarul de hrană.

„Pas cu pas şi cu ban cu ban, se adună ca să putem să îngrijim aceste animăluţe. Este cel mai mare proiect pentru bunăstarea animalelor din Europa şi acest lucru se vede mai ales la nivel internaţional”, a spus vicepreşedintele Asociaţiei ‘Milioane de Prieteni’, Paula Ciotloş.