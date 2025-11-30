B1 Inregistrari!
Oana Gheorghiu a prezentat bilanțul primei luni ca vicepremier: „M-am concentrat să pun bazele solide ale mandatului, folosind ceea ce am învățat în toți anii de muncă"

Ana Beatrice
30 nov. 2025, 17:36
Oana Gheorghiu a prezentat bilanțul primei luni ca vicepremier: „M-am concentrat să pun bazele solide ale mandatului, folosind ceea ce am învățat în toți anii de muncă”
Sursa Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Oana Gheorghiu a prezentat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, bilanțul primei luni de mandat. Vicepremierul a subliniat ritmul intens al activităţii din această perioadă.

De asemenea, a anunţat că săptămâna viitoare va fi gata lista primelor zece companii vizate. Acestea activează în domeniile energiei şi transporturilor și vor intra în procesul de reformă.

Cum arată primele concluzii după o lună în funcția de vicepremier

„Azi se împlinește o lună de când am preluat mandatul de viceprim-ministru. A fost o lună în care m-am concentrat să pun bazele solide ale mandatului, folosind ceea ce am învățat în toți anii de muncă: gândire strategică, construirea echipei și planificare corectă.
Prioritar a fost să înțeleg sistemul și sursele blocajelor, să construiesc un mod profesionist de lucru, împreună cu echipele din Guvern, indiferent de culoarea politică, și, pe baza acestora, să formulez viziunea strategică pentru domeniile mele de activitate”, a transmis Oana Gheorghiu.

Care sunt direcțiile principale pe care le-a urmărit în prima lună de mandat

În postarea sa, Oana Gheorghiu a detaliat modul în care și-a structurat activitatea în prima lună de mandat. Ea a pus accent pe trei direcții esențiale: reforma companiilor de stat, debirocratizarea și digitalizarea.

„⁠Reforma companiilor de stat: abordarea strategică și nu heirupismul este cea care va da rezultate. România are peste 1.500 de companii de stat. Unele sunt vitale. Altele, consumă bani publici, fără rezultate, de ani de zile, ceea ce are un impact negativ asupra economiei și asupra societății. România nu-și poate permite să continue cu aceste pierderi. Totuși este important nu doar să oprim risipa, ci să găsim soluțiile de eficientizare care să țină cont și de nevoile oamenilor care lucrează acum în companiile cu pierderi și care să ducă la dezvoltarea economică și socială a comunităților în care se află acestea. Doar așa comunitățile respective se pot reinventa, iar oamenii să-și poată construi un trai decent, care să fie sustenabil pe termen lung”, a spus ea.

Pe ce priorități s-a concentrat pentru a porni reforma companiilor de stat

„Am finalizat strategia de reformă a companiilor de stat, care definește obiectivele și metodologia de lucru. Împreună cu Prim-ministrul Ilie Bolojan, am prezentat-o, miniștrilor responsabili de domeniile în care funcționează aceste entități. Este esențial, pentru că ministerele supervizează aceste companii și vor avea un rol central în aplicarea reformei. ⁠În cadrul acestei întâlniri, au stat la aceeași masă instituțiile responsabile (ministere, Agenția Pentru Monitorizarea și evaluarea Performanței Întreprinderilor Publice – AMEPIP, Secretariatul General al Guvernului) astfel încât toți să lucreze pe același flux. Fără coordonare nu există reformă”, a transmis Gheorghiu.

Vicepremierul a transmis că a lucrat împreună cu ministerele și Secretariatul General al Guvernului pentru a forma echipe dedicate. Acestea au roluri bine definite în guvernanță, restructurare și gestionarea datelor.

