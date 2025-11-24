Vicepremierul Oana Gheorghiu a detaliat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, obiectivele Guvernului privind reforma companiilor de stat, un proces așteptat de ani de zile și intens discutat în spațiul public. Oficialul a transmis că măsurile nu au ca scop concedieri în masă, ci modernizarea și eficientizarea unor structuri care, în prezent, pierd bani din bugetul public.

Obiectivele Guvernului privind reforma companiilor de stat. Vor exista concedieri în cadrul reformei?

Întrebată despre posibilitatea pierderii unor locuri de muncă, Gheorghiu a explicat că planul Executivului nu urmărește disponibilizări, însă, nu le exclude în totalitate.

„Reforma nu-și propune concedieri. Nu ăsta este obiectivul reformei. Vrem doar să fie eficiente companiile de stat. Banii care se pierd, se pierd din bugetul nostru comun.

Trebuie ajustări, se vor mai pierde unele locuri de muncă, dar nu ceva consistent. Evident că statul trebuie să se gândească la măsuri compensatorii dacă este cazul”, a precizat vicepremierul.

Ce companii intră în primul val al reformei

Potrivit Oanei Gheorghiu, Guvernul urmează să stabilească în această săptămână lista celor 10 societăți vizate într-o primă etapă. Vor fi incluse șase companii din și patru din Energie, selectate în urma consultărilor cu ministerele responsabile. Reforma va funcționa ca un proiect-pilot, menit să testeze un nou flux de lucru și mecanisme de monitorizare.

„Nu am mai făcut reforme în companii. Am făcut mult management de proiect.

Vom continua reforma, este primul lot, cele 10 companii, testăm fluxul propus de lucru. E un proces continuu. O să ne uităm și la companiile locale, nu acum.

O reformă nu se face peste noapte. E un proces de durată, care trebuie bine fixat. Trebuie să avem în vedere ambiția statului în unele domenii. Ne-am propus să începem cu 10 companii. E ca un proiect pilot, în care vom testa acest flux de lucru. Aceste 10 companii urmează să fie selectate, încă nu au fost selectate, în urma unui proces de consultare cu cele două ministere, Transporturi şi Energie. Urmează în cursul acestei săptămâni să definitivăm această listă. Ceea ce ştiu este că vom avea 4 companii de la nivelul energiei şi 6 din transporturi.”, a mai menționat ea, potrivit .

Este Oana Gheorghiu persoana potrivită pentru coordonarea reformei?

Întrebată direct dacă e potrivită pentru a lucra la acest proiect, vicepremierul și-a argumentat rolul prin experiența de management:

„O întrebare…mi se pare…așa. Mă recomandă niște proiecte pe care le-am implementat. Așa ceva are nevoie de coordonare. Un comitet care să se uite la toate proiectele, să le coordoneze. Asta mă recomandă.”, a spus Gheorghiu.