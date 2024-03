Oana Țoiu (USR): Secretizarea cheltuielilor delegațiilor lui Iohannis a fost posibilă doar prin semnătura premierului Ciolacu. Am ajuns să depunem și o lege în Parlament pentru a ne asigura că nu mai pot fi secretizate, așa, dintr-un pix (VIDEO)

Deputata USR, Oana Țoiu, a fost invitată în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, unde a comentat subiectul referitor la turneul președintelui în Africa. Klaus Iohannis a declarat că românii sunt fericiți și apreciază că el a mers în acest turneu.

„Eu mă număr printre românii care cred că, într-adevăr, ar trebui să avem o relație mai puternică cu statele africane. Din păcate, noi acolo avem un personal diplomatic extrem de redus. Cred că nu sunt mai mult de 15 consuli și oficiali pe care îi avem pe continent, ceea ce, evident, este mult subdimensionat, dar sunt câteva lucruri care trebuie clarificate.

În momentul în care ai o strategie să crești relațiile bilaterale, președintele nu merge singur sau singur cu Prima Doamnă. Sunt delegații oficiale care implică personal din ministere. Dacă de exemplu vorbim de relații bilaterale de ordin economic, cultural, delegații ale oamenilor de afaceri care vin împreună cu președintele unei țări, dacă sunt sectoare cheie pe care vrem să creștem aceste relații. Ori, din păcate, nimic din toate astea nu se reflectă în ceea ce a fost public în vizitele de stat pe care le-a avut președintele Iohannis. Așa că îngrijorarea oamenilor că banii lor, pentru că până la urmă sunt bani din taxe, sunt investiți doar într-o călătorie turistică e o îngrijorare legitimă.

Trebuie, însă, să-i răspund și domnului Gîdei, deputat PSD, că această secretizare a cheltuielilor delegaților domnului Iohannis a fost posibilă doar prin semnătura premierului PSD, Ciolacu, pentru că este un memorandum al Guvernului României acela care secretizează costurile călătoriei președintelui Iohannis, după ce au fost publice acestea. Presa a relatat despre costurile foarte mari și sigur că asta a creat o nemulțumire publică a celor din a căror buzunar sunt plătite până la urmă, angajații și firmele din România, și apoi domnul Iohannis cu domnul Ciolacu au ajuns la secretizarea acestor cheltuieli.

Noi am ajuns să depunem și o lege în Parlament pentru a ne asigura că nu mai poate să fie secretizate, așa, dintr-un pix, că nu vorbim de călătorie în interes de securitate națională, să fie secret unde se duce președintele și de ce. Din contră, vedem poze cu dansuri, cu hakuna matata, e cât se poate de public. Și am ajuns să am și colegi care au ajuns să dea în judecată Administrația Prezidențială pentru că a refuzat să facă aceste informații publice.”