Un grup de optometriști americani avertizează că frecarea ochilor este un gest extrem de dăunător, putând duce la afecțiuni grave precum keratoconus, îmbătrânirea prematură a pielii din jurul ochilor și probleme de vedere, relatează , citat de către .

Cuprins:

De ce este frecatul ochilor un obicei periculos și care este alternativa

Ce alte probleme mai există când vine vorba de ochi și care sunt recomandările experților

De ce este frecatul ochilor un obicei periculos și care este alternativa

Un optometrist din Detroit a explicat care este cel mai nociv lucru pe care clienții acesteia îl fac când vin la un consult. Ea vorbește despre răul pe care frecatul ochilor îl are ca obicei zilnic:

„Frecarea ochilor, trebuie să te oprești! Nu-ți mai freca ochii”, a spus Dr. Fraser, potrivit surselor citate.

Totuși în loc să facem acest obicei , Dr Fraser a oferit și o alternativă mai sănătoasă:

„Dacă trebuie neapărat să-ți atingi ochiul, freacă osul din jur, nu globul ocular”, a mai explicat medicul.

Această alternativă reduce riscul de a dezvolta keratoconus, o boală care duce la subțierea și deformarea corneei, în mod normal ea este rotundă, iar când această afecțiune se instalează, corneea devine neregulată, ceea va duce la o încețoșată, potrivit .

Ce alte probleme mai există când vine vorba de ochi și care sunt recomandările experților

O altă problemă identificată de specialiști este clipitul insuficient, mai ales în fața ecranelor.

„Văd copii cu probleme ale pleoapelor și uscăciune oculară. Dacă practici clipitul conștient, îți vei salva mult disconfort”, a avertizat un coleg al Dr. Fraser, potrivit surselor menționate.

Specialiștii au oferit o serie de recomandări pentru a ne păstra sănătatea ochilor cât mai mult, printre care: