Diana Dumitrescu a devenit mamă după ce a făcut extrem de dureroase, inclusiv niște injecții cu hormoni din cauza cărora s-a îngrășat tare. Tot procesul a durat cam patru ani, iar în 2019 actrița l-a adus pe lume pe Carol.

Cât s-a chinuit Diana Dumitrescu să rămână însărcinată

„La mine funcționa o singură trompă și aveam șanse 50% să funcționeze și nu a funcționat. Apoi am descoperit că am și AMH-ul foarte mic și pur și simplu nu rămâneam însărcinată. Am făcut și un tratament de stimulare ovariană cu injecții, cum e și pregătirea pentru FIV. Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni. (…)

De asta am avut și perioada în care m-am îngrășat tare, că aceste tratamente cu hormoni, plus stresul, dorința au un efect foarte nasol asupra organismului – te îngrași, te balonezi, corpul tău se transformă mai ales de la hormoni”, a explicat Diana Dumitrescu, în Mihaelei Moise.

De ce Diana Dumitrescu s-a retras din lumina reflectoarelor

Diana Dumitrescu a spus și de ce în ultimii ani în spațiul public. Motivul ține, evident, tot de Carol.

„Mă preocup cu casa, cu creșterea lui Carol și de familie. Mă mai duc pe la evenimente, mai am joburi, dar nu atât de mult. Nu mă mai regăsesc în ele și nici nu mai îmi plac. Mă simt mult mai bine acasă cu Carol la un film sau cu Alin prin casă să gătim decât să mă duc pe la petreceri sau evenimente.

Când avea Carol vreo trei anișori și voiam să fac organizare de evenimente. Închiriasem un spațiu foarte aproape de casă și lucram acolo. A avut, la un moment dat, niște reacții puțin mai violente, de supărare și frustrare, că începusem să stau foarte puțin timp cu el”, a povestit Diana Dumitrescu.