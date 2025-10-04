B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Diana Dumitrescu a devenit mamă după sacrificii dureroase: „Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni”

Diana Dumitrescu a devenit mamă după sacrificii dureroase: „Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni”

Traian Avarvarei
04 oct. 2025, 19:37
Diana Dumitrescu a devenit mamă după sacrificii dureroase: „Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni”
Diana Dumitrescu a povestit ce sacrificii a făcut pentru a rămâne însărcinată. Sursa foto: Captură video - Mihaela Moise / YouTube
Cuprins
  1. Cât s-a chinuit Diana Dumitrescu să rămână însărcinată
  2. De ce Diana Dumitrescu s-a retras din lumina reflectoarelor

Diana Dumitrescu a devenit mamă după ce a făcut mari sacrificii, extrem de dureroase, inclusiv niște injecții cu hormoni din cauza cărora s-a îngrășat tare. Tot procesul a durat cam patru ani, iar în 2019 actrița l-a adus pe lume pe Carol.

Cât s-a chinuit Diana Dumitrescu să rămână însărcinată

„La mine funcționa o singură trompă și aveam șanse 50% să funcționeze și nu a funcționat. Apoi am descoperit că am și AMH-ul foarte mic și pur și simplu nu rămâneam însărcinată. Am făcut și un tratament de stimulare ovariană cu injecții, cum e și pregătirea pentru FIV. Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni. (…)

De asta am avut și perioada în care m-am îngrășat tare, că aceste tratamente cu hormoni, plus stresul, dorința au un efect foarte nasol asupra organismului – te îngrași, te balonezi, corpul tău se transformă mai ales de la hormoni”, a explicat Diana Dumitrescu, în podcastul Mihaelei Moise.

De ce Diana Dumitrescu s-a retras din lumina reflectoarelor

Diana Dumitrescu a spus și de ce în ultimii ani nu prea a mai apărut în spațiul public. Motivul ține, evident, tot de Carol.

„Mă preocup cu casa, cu creșterea lui Carol și de familie. Mă mai duc pe la evenimente, mai am joburi, dar nu atât de mult. Nu mă mai regăsesc în ele și nici nu mai îmi plac. Mă simt mult mai bine acasă cu Carol la un film sau cu Alin prin casă să gătim decât să mă duc pe la petreceri sau evenimente.

Când avea Carol vreo trei anișori și voiam să fac organizare de evenimente. Închiriasem un spațiu foarte aproape de casă și lucram acolo. A avut, la un moment dat, niște reacții puțin mai violente, de supărare și frustrare, că începusem să stau foarte puțin timp cu el”, a povestit Diana Dumitrescu.

Tags:
Citește și...
Violeta Bănică nu rămâne în SUA după terminarea facultății, ci are alte planuri. Andreea Marin: „Am văzut că este descurcăreață”
Monden
Violeta Bănică nu rămâne în SUA după terminarea facultății, ci are alte planuri. Andreea Marin: „Am văzut că este descurcăreață”
Pamela Anderson a șocat fanii cu o schimbare radicală de look la 58 de ani (VIDEO)
Monden
Pamela Anderson a șocat fanii cu o schimbare radicală de look la 58 de ani (VIDEO)
Mara Bănică, după ce a fost criticată de Anda Adam și Serghei Mizil: „Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști”
Monden
Mara Bănică, după ce a fost criticată de Anda Adam și Serghei Mizil: „Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști”
Catinca Roman, dezvăluiri despre relația toxică în care a stat fiica ei, Calina: „A existat un abuz”
Monden
Catinca Roman, dezvăluiri despre relația toxică în care a stat fiica ei, Calina: „A existat un abuz”
Tensiunile dintre concurenții „Asia Express” continuă. După Mara Bănică, Anda Adam a luat-o în vizor și pe Raluca Bădulescu
Monden
Tensiunile dintre concurenții „Asia Express” continuă. După Mara Bănică, Anda Adam a luat-o în vizor și pe Raluca Bădulescu
Irina Columbeanu vrea să devină medic și să salveze vieți: „Sper să și descopăr ceva ce nu a mai fost descoperit”
Monden
Irina Columbeanu vrea să devină medic și să salveze vieți: „Sper să și descopăr ceva ce nu a mai fost descoperit”
Serghei Mizil a pus-o la zid pe Mara Bănică: „Se crede foarte inteligentă. Nu e”. Ce l-a deranjat la jurnalistă
Monden
Serghei Mizil a pus-o la zid pe Mara Bănică: „Se crede foarte inteligentă. Nu e”. Ce l-a deranjat la jurnalistă
Olga Barcani, peripeții la Asia Express: „Îmi venea s-o strâng de gât. Și ea pe mine. Oamenii nu știu ce drac împielițat sunt eu”
Monden
Olga Barcani, peripeții la Asia Express: „Îmi venea s-o strâng de gât. Și ea pe mine. Oamenii nu știu ce drac împielițat sunt eu”
Dan Negru: „Au băgat și luminița de la capătul tunelului în factura la curent”. Cum comentează declarațiile ministrului Energiei
Monden
Dan Negru: „Au băgat și luminița de la capătul tunelului în factura la curent”. Cum comentează declarațiile ministrului Energiei
Prezentatoarea TV, găsită moartă în locuința sa. Cu ce afecțiune se confrunta, potrivit primelor informații
Monden
Prezentatoarea TV, găsită moartă în locuința sa. Cu ce afecțiune se confrunta, potrivit primelor informații
Ultima oră
20:40 - Timiș: Doi minori au fost reținuți după ce ar fi furat 400 de litri de motorină
20:03 - Violeta Bănică nu rămâne în SUA după terminarea facultății, ci are alte planuri. Andreea Marin: „Am văzut că este descurcăreață”
18:59 - Sorin Oprescu a fost reţinut în Salonic. Justiția elenă urmează să decidă dacă va fi adus în România pentru ispășirea condamnării
18:21 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 5 – 11 octombrie: Racii vor primi vești care le pot schimba destinul (VIDEO)
17:22 - Șofer din Roman, reținut după ce a comis patru infracțiuni în două zile
16:39 - Întâlnirea între Trump și Nicușor Dan e în pregătire, spune consilierul prezidențial Cristian Diaconescu: „Președintele dorește o vizită de substanță, nu de imagine”
16:06 - Cine este românca premiată la Paris Fashion Week 2025. Află povestea din spatele colecției „The Artist”
15:27 - Decizia organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei aparține exclusiv premierului, spune Daniel Băluță (VIDEO)
15:01 - Stațiunea Elenite, măturată de ape. Inundații catastrofale pe litoralul bulgăresc, bilanț tragic (VIDEO)
14:56 - Noi rute alternative de circulație în Piața Unirii