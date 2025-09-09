B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ministerul Educației: „Cursurile școlare se desfășoară normal în majoritatea școlilor din țară”

Ministerul Educației: „Cursurile școlare se desfășoară normal în majoritatea școlilor din țară”

Elena Boruz
09 sept. 2025, 20:26
Ministerul Educației: „Cursurile școlare se desfășoară normal în majoritatea școlilor din țară”
Sursa foto simbol: Freepik

Ministerul Educației a emis un comunicat, marți, conform căruia cursurile se desfășoară în mod normal, în mare parte din unitățile de învățământ din țară.

Anunțul a fost făcut în contextul în care sindicaliștii protestează, ca urmare a măsurilor adoptate de Guvern.

Cuprins:

  • Unde se derulează diferite formule de boicot
  • Comunicatul emis de Ministeru Educației și Cercetării

Unde se derulează diferite formule de boicot

Potrivit documentului emis, marți, cursurile școlare s-au desfășurat normal în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică din țară, procesul didactic fiind, practic, neafectat.

De asemenea, Ministerul a anunțat că doar în 1,8% din școlile din România, profesorii boicotează anul școlar. Mai exact, este vorba despre cinci unități de învățământ, toate din județul Dolj.

Comunicatul emis de Ministeru Educației și Cercetării

„În contextul protestelor anunțate/derulate de federațiile sindicale din învățământ, Ministerul Educației și Cercetării monitorizează constant modul în care se desfășoară activitatea în unitățile școlare.

Astfel, conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene/al Municipiului București, în data de 8 septembrie copiii au fost primiți în unitățile școlare în care s-au prezentat, iar majoritatea acestora au ales să organizeze și festivități de începere a anului școlar. În data de 9 septembrie, cursurile școlare s-au desfășurat normal în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică din țară, procesul didactic fiind, practic, neafectat. Potrivit acelorași date comunicate de către ISJ/ISMB, doar în 1,8% unități de învățământ se derulează diferite formule de boicot/protest, activitatea fiind afectată în aceste cazuri parțial, respectiv total (5 școli, toate în județul Dolj). 

Ministerul Educației și Cercetării face demersurile necesare pentru a răspunde problemelor ridicate de cadrele didactice”, se arată în comunicatul emis.

