Ministerul Educației: „Cursurile școlare se desfășoară normal în majoritatea școlilor din țară”

Ministerul Educației a emis un comunicat, marți, conform căruia cursurile se desfășoară în mod normal, în mare parte din unitățile de învățământ din țară.
Anunțul a fost făcut în contextul în care sindicaliștii protestează, ca urmare a măsurilor adoptate de Guvern.
Potrivit documentului emis, marți, cursurile școlare s-au desfășurat normal în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică din țară, procesul didactic fiind, practic, neafectat.
De asemenea, Ministerul a anunțat că doar în 1,8% din școlile din România, profesorii boicotează anul școlar. Mai exact, este vorba despre cinci unități de învățământ, toate din județul Dolj.
„În contextul protestelor anunțate/derulate de federațiile sindicale din învățământ, Ministerul Educației și Cercetării monitorizează constant modul în care se desfășoară activitatea în unitățile școlare.
Astfel, conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene/al Municipiului București, în data de 8 septembrie copiii au fost primiți în unitățile școlare în care s-au prezentat, iar majoritatea acestora au ales să organizeze și festivități de începere a anului școlar. În data de 9 septembrie, cursurile școlare s-au desfășurat normal în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică din țară, procesul didactic fiind, practic, neafectat. Potrivit acelorași date comunicate de către ISJ/ISMB, doar în 1,8% unități de învățământ se derulează diferite formule de boicot/protest, activitatea fiind afectată în aceste cazuri parțial, respectiv total (5 școli, toate în județul Dolj).
Ministerul Educației și Cercetării face demersurile necesare pentru a răspunde problemelor ridicate de cadrele didactice”, se arată în comunicatul emis.