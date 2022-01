Octavian Jurma: Săptămâna viitoare vom vedea valori zilnice peste 20.000 cazuri noi, iar presiunea pe spitale va fi foarte mare / Omicron se dovedește mai periculos decât Delta pentru copii

Cercetătorul Octavian Jurma estimează că numărul cazurilor noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 va trece de pragul de 20.000 săptămâna viitoare și spune că s-ar putea depăși chiar și 25.000, „vârful prognozei optimiste”.

La bilanțul de marți, România a înregistrat 16.760 de cazuri noi.

„De săptămâna viitoare presiunea pe spitale va fi foarte mare”, spune Octavian Jurma

„Azi avem anuntat si primul deces oficial provocat de Omicron. Dominanta Omicron a crescut saptamana trecuta in Romania la 75%, respectiv 322 din cele 431 de secventieri facute. Daca ne uitam la numarul 59,000 de cazuri de saptamana trecuta, inseamna ca aproximativ 14,000 de cazuri au fost provocate de Delta deci in medie 2,000 pe zi. Avem astfel o confirmare ca cele doua versiuni pot coexista o perioada si ca cele doua valuri continua sa creasca impreuna (val in val). Faptul ca 1 din 4 cazuri au fost Delta e un motiv suplimentar de prudenta in aceasta perioada”, a scris Octavian Jurma, marți, pe Facebook.

Numărul zilnic de cazuri va continua să crească, iar sâmbătă ar putea depăși recordul din valul 4, spune el.

„Asa cum ne-am obisnuit din valul Delta, testarile vor scade in urmatoarea perioada in incercarea de a tempera cresterea aparenta insa presiunea ascendenta va face ca numarul zilnic de cazuri sa creasca pana la sambata cand e posibil sa depasim recordul din valul 4-Delta. Saptamana viitoare vom vedea valori zilnice peste 20,000 de cazuri noi inca de marti si e posibil sa trecem si de pragul de 25,000 de cazuri noi care era varful prognozei optimiste”, a adăugat Octavian Jurma.

Cercetătorul crede că până la finalul săptămânii numărul de internări în rândul minorilor va depăși vârful înregistrat în valul Delta.

„Pana la finalul saptamanii vom depasi virful de internari in randul minorilor din valul Delta. Omicron se dovedeste mai periculos decat Delta pentru copii, asa cum a fost evident si din datele din Africa de Sud. Daca rata de crestere a internarilor copiilor se mentine, saptamana viitoare e posibil sa vedem chiar depasirea pragului de 1,000 de copii internati in medie pe zi. Tot in aceasta saptamana vom vede si o crestere abrupta a internarilor in randul adultilor iar de saptamana viitoare presiunea pe spitale va fi foarte mare. Curba deceselor va debuta inca din aceasta saptamana”, a mai declarat Octavian Jurma.