Acasa » Eveniment » Oferte last minute pentru Crăciun și Revelion! Care sunt cele mai populare destinații

Oferte last minute pentru Crăciun și Revelion! Care sunt cele mai populare destinații

Selen Osmanoglu
10 dec. 2025, 10:52
Oferte last minute pentru Crăciun și Revelion! Care sunt cele mai populare destinații
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Oferte last minute și reduceri atractive
  2. Dubai și Asia, destinații căutate pentru vacanța de iarnă
  3. Laponia și Revelionul în Europa
  4. Alternative pentru călătorii ieftine

Urmează o perioadă aglomerată. Sărbătorile se apropie, iar oamenii deja se gândesc ce planuri să-și facă. Agențiile de turism vin cu oferte last minute și reduceri semnificative pentru destinațiile calde. Dubai, Asia sau Laponia sunt printre cele mai căutate destinații, cu prețuri care pornesc de la 600 de euro de persoană și pachete atractive ce includ cazare și masă.

Oferte last minute și reduceri atractive

Pentru cei care își doresc să evadeze din frigul de decembrie, agențiile de turism propun reduceri de până la 30% pentru pachetele last minute. Plata trebuie făcută integral, iar plecările pot fi la doar câteva zile de la rezervare, pentru a răspunde cererii mari.

Agențiile au început să actualizeze în timp real numărul de locuri disponibile pentru fiecare destinație, astfel încât clienții să poată rezerva rapid.

Dubai și Asia, destinații căutate pentru vacanța de iarnă

Mulți turiști preferă destinațiile calde, iar Dubai este printre cele mai vânate. Pentru această perioadă, o agenție de turism oferă „bilete de avion gratuite la cumpărarea unui pachet ce include cazare și masă”, iar un sejur pornește de la 600 de euro de persoană.

„Turiștii care vin aici pot face multe activități, să se plimbe cu sania trasă de reni, de husky, să schieze, să meargă în pădurea laponă acasă la Moș Crăciun. Este o feerie”, a declarat Marius Berca, reprezentant agenție de turism, pentru Știrile ProTv.

Pentru destinațiile din Asia, mulți turiști au plătit în rate pe tot parcursul anului, după ce au dat un mic avans, asigurându-și vacanța din timp.

Laponia și Revelionul în Europa

Cei care vor să-l întâlnească pe Moș Crăciun pot beneficia de reduceri de 3% pentru un sejur de 4 nopți în Laponia, cu plecare pe 14 decembrie.

În plus, Ioana Burcea, reprezentant agenție de turism, explică: „Pachetul de Revelion la Paris, cu plecare pe 30.12 din Cluj, de la 815 de euro de persoană. Dacă căutăm independent biletele de avion astăzi doar ele sunt 560 de euro. Avem un Revelion în Malta, cu plecare din București, de la 1015 euro de persoană, opt zile.”

Alternative pentru călătorii ieftine

Companiile low-cost vin și ele cu oferte interesante în luna decembrie.

„Puteți rezerva, de exemplu, un zbor spre Milano, fix în ziua de Crăciun cu 74 de lei, sau în Veneția, în aceeași zi cu 91 de lei. Pisa pe 22 decembrie cu 91 de lei sau Sicilia pe 18 decembrie cu 157 de lei. Cu o altă companie aeriană puteți pleca în Malta, de exemplu, în orice zi din săptămâna 15-21 decembrie cu 100 de lei. Biletul complet este într-adevăr puțin mai scump, dacă socotim și întoarcerea, dar nu trece de 500-600 de lei, de persoană”, a declarat un corespondent ProTv.

