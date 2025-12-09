A mai rămas mai puțin de o lună până la sfârșitul anului. Pentru cei care nu au apucat încă să-și facă rezervări, s-ar putea să fie prea târziu. Între timp, administratorii de pensiuni sunt în toiul pregătirilor. Nu doar cele de la munte sunt la mare căutare pentru Revelion, ci și cele din Delta Dunării.

Cât costă un sejur de Revelion în Delta Dunării

Delta Dunării este cea mai aleasă destinaţia anului 2025, iar pensiunile se bucură de succes și în perioada de iarnă. Gazdele fac pregătiri pentru ca oaspeților lor să nu le lipsească nimic în noaptea dintre ani. Prețurile sunt însă pe măsura condițiilor. Un sejur de trei nopți costă între 2.100 şi 3.100 de lei.

Ce facilități au oaspeții de la cazările din Delta Dunării, de Revelion

Prioritatea gazdelor este să creeze o atmosferă relaxantă și voie bună pentru oaspeții lor. Meniul va cuprinde mâncare pentru toate gusturile, de la preparate tradiționale din porc, până la preparate din pește.

„Tariful include cazarea, accesul la SPA, mic dejun, cina festivă din seara de Revelion pentru două persoane şi o masă festivă a doua zi cu muzică şi distracţie. Dacă va permite şi vremea, putem să organizăm şi excursii de câteva ore pe data de 1, că atunci va fi farmecul frumos, Anul Nou să îl începem în ”, a spus Florin Moldoveanu, manager hotel, pentru Observator News.

La Murighiol, o pensiune de patru stele le pune la dispoziție oaspeților ciubăr, saună, bufet festiv și open bar în noaptea dintre ani, totul numai din dorința de a avea un sejur lipsit de griji.

„Pachetul de Revelion include 3 nopţi de cazare. E sub formă de demispensiune, ca şi masă, inclusă în ziua de Revelion masa festivă, care include aperitiv, peşte friptură şi tort”, a precizat Alice Popa, administrator pensiune.

Cât costă să petreci Revelionul la munte

În stațiunile montane, multe pensiuni au fost sold out încă de la începutul toamnei. Cei care caută acum o locație pentru noapte dintre ani, nu mai au foarte multe opțiuni la dispoziție. În plus, sejururile nu sunt tocmai pentru toate buzunarele. O vacanță într-un hotel de patru stele începe de la 7.000 de lei de persoană.