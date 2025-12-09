B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cât costă să petreci Revelionul în Delta Dunării? Ce alte facilități au oaspeții, pe lângă cazare și masă festivă

Cât costă să petreci Revelionul în Delta Dunării? Ce alte facilități au oaspeții, pe lângă cazare și masă festivă

B1.ro
09 dec. 2025, 16:29
Cât costă să petreci Revelionul în Delta Dunării? Ce alte facilități au oaspeții, pe lângă cazare și masă festivă
Sursă foto simbol: Pixabay/ @ming dai
Cuprins
  1. Cât costă un sejur de Revelion în Delta Dunării
  2. Ce facilități au oaspeții de la cazările din Delta Dunării, de Revelion
  3. Cât costă să petreci Revelionul la munte

A mai rămas mai puțin de o lună până la sfârșitul anului. Pentru cei care nu au apucat încă să-și facă rezervări, s-ar putea să fie prea târziu. Între timp, administratorii de pensiuni sunt în toiul pregătirilor. Nu doar cele de la munte sunt la mare căutare pentru Revelion, ci și cele din Delta Dunării. 

Cât costă un sejur de Revelion în Delta Dunării

Delta Dunării este cea mai aleasă destinaţia anului 2025, iar pensiunile se bucură de succes și în perioada sărbătorilor de iarnă. Gazdele fac pregătiri pentru ca oaspeților lor să nu le lipsească nimic în noaptea dintre ani. Prețurile sunt însă pe măsura condițiilor. Un sejur de trei nopți costă între 2.100 şi 3.100 de lei.

Ce facilități au oaspeții de la cazările din Delta Dunării, de Revelion

Prioritatea gazdelor este să creeze o atmosferă relaxantă și voie bună pentru oaspeții lor. Meniul va cuprinde mâncare pentru toate gusturile, de la preparate tradiționale din porc, până la preparate din pește.

„Tariful include cazarea, accesul la SPA, mic dejun, cina festivă din seara de Revelion pentru două persoane şi o masă festivă a doua zi cu muzică şi distracţie. Dacă va permite şi vremea, putem să organizăm şi excursii de câteva ore pe data de 1, că atunci va fi farmecul frumos, Anul Nou să îl începem în Delta Dunării”, a spus Florin Moldoveanu, manager hotel, pentru Observator News.

La Murighiol, o pensiune de patru stele le pune la dispoziție oaspeților ciubăr, saună, bufet festiv și open bar în noaptea dintre ani, totul numai din dorința de a avea un sejur lipsit de griji.

„Pachetul de Revelion include 3 nopţi de cazare. E sub formă de demispensiune, ca şi masă, inclusă în ziua de Revelion masa festivă, care include aperitiv, peşte friptură şi tort”, a precizat Alice Popa, administrator pensiune.

Cât costă să petreci Revelionul la munte

În stațiunile montane, multe pensiuni au fost sold out încă de la începutul toamnei. Cei care caută acum o locație pentru noapte dintre ani, nu mai au foarte multe opțiuni la dispoziție. În plus, sejururile nu sunt tocmai pentru toate buzunarele. O vacanță într-un hotel de patru stele începe de la 7.000 de lei de persoană.

Tags:
Citește și...
Localități din Prahova afectate de golirea barajului Paltinu: Care mai este situația actuală
Eveniment
Localități din Prahova afectate de golirea barajului Paltinu: Care mai este situația actuală
A murit generalul Radu Theodoru, susținător al lui Călin Georgescu. Era acuzat de trădare și planuri de schimbare a numelui României
Eveniment
A murit generalul Radu Theodoru, susținător al lui Călin Georgescu. Era acuzat de trădare și planuri de schimbare a numelui României
O femeie şi un bărbat din judeţul Vaslui au înscenat răpirea femeii pentru a obţine 47.000 de euro. Decizia instanței
Eveniment
O femeie şi un bărbat din judeţul Vaslui au înscenat răpirea femeii pentru a obţine 47.000 de euro. Decizia instanței
Gheorghe Dincă, în stare gravă la spital: „Deținutul era umflat tot”. Ce-a pățit monstrul din Caracal
Eveniment
Gheorghe Dincă, în stare gravă la spital: „Deținutul era umflat tot”. Ce-a pățit monstrul din Caracal
Abandonul școlar, în vizorul Ministerului Educației. Cum vrea ministerul să sprijine elevii vulnerabili
Eveniment
Abandonul școlar, în vizorul Ministerului Educației. Cum vrea ministerul să sprijine elevii vulnerabili
Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO
Eveniment
Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO
Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
Eveniment
Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
Eveniment
Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
Eveniment
Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
Eveniment
Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
Ultima oră
16:50 - Un deținut a dispărut fără urmă după ce a evadat a patra oară dintr-o închisoare. Cum a reușit să scape din detenție
16:40 - Localități din Prahova afectate de golirea barajului Paltinu: Care mai este situația actuală
16:34 - Nicușor Dan și Anne Hidalgo l-au celebrat pe Nicolae Titulescu în inima Parisului
16:31 - A murit generalul Radu Theodoru, susținător al lui Călin Georgescu. Era acuzat de trădare și planuri de schimbare a numelui României
16:31 - Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee (VIDEO, GALERIE FOTO)
16:15 - O femeie şi un bărbat din judeţul Vaslui au înscenat răpirea femeii pentru a obţine 47.000 de euro. Decizia instanței
16:14 - Gheorghe Dincă, în stare gravă la spital: „Deținutul era umflat tot”. Ce-a pățit monstrul din Caracal
16:08 - Grindeanu s-a spălat pe mâini după alegerile pierdute în București. Daniel Băluță, pus la colț de liderii PSD (VIDEO)
15:58 - Abandonul școlar, în vizorul Ministerului Educației. Cum vrea ministerul să sprijine elevii vulnerabili
15:55 - Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO