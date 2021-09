OFICIAL: DNA a deschis un dosar penal in rem privind achiziționarea de vaccinuri anti-COVID-19. Care sunt acuzațiile

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a demarat o anchetă in rem (cu privire la faptă), în legătură cu achiziționarea de vaccinuri anti-COVID-19.

Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat de presă.

„Pe rolul DNA a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de la declanșarea pandemiei până în prezent.

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă („in rem”), respectiv abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală”, a transmis DNA, printr-un comunicat de presă.

Doze de vaccin vândute și donate de România pe bandă rulantă, în țări din afara UE

120 de milioane de doze de ser anti-COVID-19 au fost achiziționate de Guvernul României. În țara noastră sunt utilizate 4 vaccinuri, de la Pfizer, Moderna, AstraZeneca și Johnson&Johnson.

Până în prezent, Guvernul României a fost nevoită să vândă la prețuri modeste dozele, în mai multe tranșe și să le doneze altor țări, din cauza interesului scăzut al populației pentru vaccinare.

La fel ca restul statelor membre UE, România a achiziționat seruri anti-COVID-19 prin intermediul Comisiei Europene.