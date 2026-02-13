Un ofițer de penitenciar din Marea Britanie a fost condamnat la închisoare după ce a intrat cu mașina într-un autoturism în care se afla o femeie însărcinată în 33 de săptămâni, în timp ce juca la pariuri pe telefon și conducea cu 114 km/h. , produs pe 6 aprilie 2025, a avut consecințe grave pentru întreaga familie aflată în mașina lovită.

Două ore pe telefon, înainte de impact

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, Jack Bentley, în vârstă de 30 de ani, a petrecut aproape întreaga călătorie de două ore navigând pe site-uri de jocuri și pariuri sportive. Accidentul a avut loc pe șoseaua A50, în apropiere de localitatea Foston, din comitatul Derbyshire, în timp ce acesta se întorcea spre Derby din Blackpool, conform Daily Mail.

Procurorul Phillip Plant a arătat că datele extrase din telefonul mobil au demonstrat că Bentley a fost activ pe platforme de pariuri „aproape întreaga călătorie”. Martorii au relatat că mașina sa circula haotic, atingând bordura și schimbând benzile în mod periculos, comportament care a atras atenția altor șoferi înainte de producerea impactului.

Femeie însărcinată, operată de urgență

În autoturismul lovit se aflau o femeie însărcinată în 33 de săptămâni, partenerul ei, doi copii și câinele familiei. În urma coliziunii, femeia a suferit o fractură de pelvis și a fost supusă unei operații cezariene de urgență, sub anestezie generală. Fetița s-a născut prematur, cântărind aproximativ 1,8 kilograme.

Tatăl copilului a ratat momentul nașterii din cauza circumstanțelor dramatice, iar una dintre fiicele aflate în mașină a suferit o fractură la gleznă. Inclusiv câinele familiei a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență la coloană. Cazul a fost analizat de Derby Crown Court.

Condamnare și regrete

Bentley, fost militar, a pledat vinovat pentru două infracțiuni de vătămare gravă prin conducere periculoasă. Judecătoarea l-a condamnat la doi ani și patru luni de închisoare, subliniind gravitatea faptelor și faptul că a fost distras de telefon pe aproape toată durata drumului.

Avocatul apărării, Justin Ablott, a declarat că inculpatul „este profund regretabil și devastat pentru ceea ce a făcut. Știe că incidentul a avut un impact uriaș asupra victimelor și familiei lor.”

În prezent, acesta era angajat ca agent de penitenciar, dar a fost suspendat până la finalizarea procedurilor judiciare.