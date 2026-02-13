B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ofițer de penitenciar, condamnat după ce a provocat un accident grav. Juca la pariuri pe telefon, la 114 km/h

Ofițer de penitenciar, condamnat după ce a provocat un accident grav. Juca la pariuri pe telefon, la 114 km/h

Selen Osmanoglu
13 feb. 2026, 12:41
Ofițer de penitenciar, condamnat după ce a provocat un accident grav. Juca la pariuri pe telefon, la 114 km/h
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ
Cuprins
  1. Două ore pe telefon, înainte de impact
  2. Femeie însărcinată, operată de urgență
  3. Condamnare și regrete

Un ofițer de penitenciar din Marea Britanie a fost condamnat la închisoare după ce a intrat cu mașina într-un autoturism în care se afla o femeie însărcinată în 33 de săptămâni, în timp ce juca la pariuri pe telefon și conducea cu 114 km/h. Accidentul, produs pe 6 aprilie 2025, a avut consecințe grave pentru întreaga familie aflată în mașina lovită.

Două ore pe telefon, înainte de impact

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, Jack Bentley, în vârstă de 30 de ani, a petrecut aproape întreaga călătorie de două ore navigând pe site-uri de jocuri și pariuri sportive. Accidentul a avut loc pe șoseaua A50, în apropiere de localitatea Foston, din comitatul Derbyshire, în timp ce acesta se întorcea spre Derby din Blackpool, conform Daily Mail.

Procurorul Phillip Plant a arătat că datele extrase din telefonul mobil au demonstrat că Bentley a fost activ pe platforme de pariuri „aproape întreaga călătorie”. Martorii au relatat că mașina sa circula haotic, atingând bordura și schimbând benzile în mod periculos, comportament care a atras atenția altor șoferi înainte de producerea impactului.

Femeie însărcinată, operată de urgență

În autoturismul lovit se aflau o femeie însărcinată în 33 de săptămâni, partenerul ei, doi copii și câinele familiei. În urma coliziunii, femeia a suferit o fractură de pelvis și a fost supusă unei operații cezariene de urgență, sub anestezie generală. Fetița s-a născut prematur, cântărind aproximativ 1,8 kilograme.

Tatăl copilului a ratat momentul nașterii din cauza circumstanțelor dramatice, iar una dintre fiicele aflate în mașină a suferit o fractură la gleznă. Inclusiv câinele familiei a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență la coloană. Cazul a fost analizat de Derby Crown Court.

Condamnare și regrete

Bentley, fost militar, a pledat vinovat pentru două infracțiuni de vătămare gravă prin conducere periculoasă. Judecătoarea l-a condamnat la doi ani și patru luni de închisoare, subliniind gravitatea faptelor și faptul că a fost distras de telefon pe aproape toată durata drumului.

Avocatul apărării, Justin Ablott, a declarat că inculpatul „este profund regretabil și devastat pentru ceea ce a făcut. Știe că incidentul a avut un impact uriaș asupra victimelor și familiei lor.”

În prezent, acesta era angajat ca agent de penitenciar, dar a fost suspendat până la finalizarea procedurilor judiciare.

Tags:
Citește și...
Ce flori să nu oferi de Valentine’s Day. Superstiții și semnificații ascunse care pot aduce ghinion în cuplu
Eveniment
Ce flori să nu oferi de Valentine’s Day. Superstiții și semnificații ascunse care pot aduce ghinion în cuplu
Incendiu puternic în Capitală. Un om a murit în flăcările care au cuprins o mașină electrică
Eveniment
Incendiu puternic în Capitală. Un om a murit în flăcările care au cuprins o mașină electrică
Piedone rămâne cu decizia de incompatibilitate. Fostul primar a pierdut procesul decisiv la ÎCCJ
Eveniment
Piedone rămâne cu decizia de incompatibilitate. Fostul primar a pierdut procesul decisiv la ÎCCJ
Doi bebeluși au fost găsiți morți într-un congelator. Mama, arestată preventiv
Eveniment
Doi bebeluși au fost găsiți morți într-un congelator. Mama, arestată preventiv
B1 TV angajează Grafician offline
Eveniment
B1 TV angajează Grafician offline
Sectorul 3, lider detașat în București la numărul de locuri de parcare: 80.000 de locuri amenajate, un sistem flexibil cu autorizații nominale și nenominale, și o reorganizare completă a spațiului public (FOTO)
Eveniment
Sectorul 3, lider detașat în București la numărul de locuri de parcare: 80.000 de locuri amenajate, un sistem flexibil cu autorizații nominale și nenominale, și o reorganizare completă a spațiului public (FOTO)
Peste 40% dintre decesele cauzate de cancer vor crește până în 2040. Iată ce arată datele pentru România și Europa
Eveniment
Peste 40% dintre decesele cauzate de cancer vor crește până în 2040. Iată ce arată datele pentru România și Europa
Valentine’s Day, altfel în fiecare țară. Iată unde se celebrează iubirea în iunie, unde prietenia e pe primul loc și unde au loc nunți în masă
Eveniment
Valentine’s Day, altfel în fiecare țară. Iată unde se celebrează iubirea în iunie, unde prietenia e pe primul loc și unde au loc nunți în masă
Raed Arafat îi îndeamnă pe români să pregătească un rucsac de urgență. Ce obiecte NU trebuie să lipsească
Eveniment
Raed Arafat îi îndeamnă pe români să pregătească un rucsac de urgență. Ce obiecte NU trebuie să lipsească
Autospecială de pompieri oprită în drum spre un incendiu, pentru că nu a acordat prioritate unei mașini de poliție. Cum s-a terminat conflictul
Eveniment
Autospecială de pompieri oprită în drum spre un incendiu, pentru că nu a acordat prioritate unei mașini de poliție. Cum s-a terminat conflictul
Ultima oră
14:54 - Uniunea Europeană intră într-o nouă paradigmă de securitate. Mark Rutte şi Ursula von der Leyen evidențiază schimbările strategice
14:31 - Discurs „devastator” al Oanei Țoiu la Londra. „Mă bucur că sunt aici, deși nu am nimic de zis”. Cu diplomația în gard (VIDEO)
14:24 - Mihai Trăistariu face un pas spre împăcare cu fratele său: „Vreau să-mi cer iertare!”
14:19 - Prognoza meteo pentru următoarea lună. Când vor crește temperaturile
13:57 - Ce flori să nu oferi de Valentine’s Day. Superstiții și semnificații ascunse care pot aduce ghinion în cuplu
13:52 - Incendiu puternic în Capitală. Un om a murit în flăcările care au cuprins o mașină electrică
13:27 - Dar, totuși, Nicușor Dan merge să ne reprezinte undeva? La Munchen nu, la Davos nu, la ONU nu. Ce face șeful statului?
13:26 - Piedone rămâne cu decizia de incompatibilitate. Fostul primar a pierdut procesul decisiv la ÎCCJ
13:25 - Doi bebeluși au fost găsiți morți într-un congelator. Mama, arestată preventiv
12:57 - România preia Portul Giurgiulești din Moldova. Tranzacția a fost confirmată oficial