Olivia Oprescu, arhitect șef CJ Ilfov, despre obiectivele turistice existente în județul Ilfov. Ce pot vizita atât turiștii români, cât și cei străini (VIDEO)

Olivia Oprescu, arhiect șef CJ Ilfov, a fost prezentă în Podcast B1 TV, unde a vorbit despre obiectivele turistice existente în județul Ilfov și despre proiectele are sunt în curs de implementare.

“Județul Ilfov are nenumărate atracții turistice, obiective de atracție turistică, sunt unice și sunt extraordinar de interesante. Pe lângă partea de cultură, noi oferim și partea de sporturi pentru că, având lacuri, având păduri, toate aceste elemente pot fi realizate în județul Ilfov. De asemenea, proximitatea cu Bucureștiul face ca atractivitatea pentru turism să fie una crescută, pentru că automat accesul la aceste obiective este unul facil. Sigur că o creștere a activității în turism aduce o creștere economică și atunci, de aici și preocuparea noastră. Chiar de curând am avut o discuție pentru a stabili o strategie concretă, pentru că ceea ce am făcut până acum a fost în baza unei strategii.

Mai mult de atât, ne gândim chiar o planificare pe partea asta de turism, și care să implice exact inclusiv partea de restaurante și de hoteluri, pe care Ilfovul le poate oferi turiștilor pe care vrem să-i atragem, și ne referim nu numai la turiștii persoane române, ci și chiar cetățeni străini.

Și aeroportul este un factor important în dezvoltarea turismului, și avem această facilitate. Și atunci sigur că trebuie să o promovăm, dar totodată și transportul pe calea ferată este un avantaj, pentru că avem gări și suntem în implementarea unei strategii și pe partea de cale ferată. Dezvoltarea Ilfovului este una accentuată și atunci noi trebuie să ținem pasul cu toate aceste provocări.”

Olivia Oprescu a descris câteva dintre obiectivele turistice care se regăsesc județul Ilfov.

„Fortul 13 Jilava este un monument de clasă A, este un monument care face parte din cele 18 forturi care au fost construite la comanda lui Carol I, cu rol de apărare în jurul Bucureștiului. Acest Fort 13, care se află în Jilava și care este în strânsă legătură în momentul de față cu penitenciarul Jilava, tocmai de aceea trebuie tratat cu o delicată atenție, pentru că sunt anumite măsuri care se aplică fiind în proximitatea unui astfel de obiectiv, necesită un transfer, mai întâi, de proprietate ale cărror demersuri noi deja le-am început.

Intenția este să-l transformăm într-un muzeu. Sigur că acest muzeu implică mult mai multe, implică parcări, implică accesibilitate. Este un proiect pe care, în primă fază l-am evaluat la aproximativ 10 milioane de euro și finanțarea există cu fonduri europene.

Palatul Mogoșoaia este remarcabil pentru arhitectura de tip Brâncovenesc al momentului, cu influențe otomane și occidentale. El adăpostește un muzeu în care putem regăsi elemente din perioada brâncovenească.

El este deja un punct de atracție turistică și, așa cum bine ați spus, foarte mulți sunt doritori să-și facă acolo evenimente, inclusiv partea aceasta de nunți, au saloane de evenimente chiar la intrarea în palat și este un loc extraordinar, absolut fantastic. Grădinile, de altfel, iarăși sunt foarte bine întreținute.

Este un punct remarcabil, așa cum se și știe la Bruxelles. Una dintre machetele care reprezintă România este Palatul Mogoșoaia.”

Olivia Oprescu a vorbit și despre mănăstirile care se regăsesc în județul Ilfov, care merită vizitate.

„Sunt câteva construcții de acest tip. Vorbim de Mănăstirea Căldărușani, care este perla județului Ilfov, este printre primele mănăstiri ortodoxe din Muntenia.

Este o clădire impresionantă care a fost restaurată. Sunt multe mănăstiri al căror interes este foarte crescut în zona turistică. Am să vorbesc și despre mănăstirea din Ciorogârla, este renumită pentru cele trei Altare.

O să vorbesc de mănăstirea de la Cernica, care iarăși este un monument de artă feudală cu foarte multe elemente și a cărei încărcături din această zonă mistică este extraordinar de crescută. Sunt foarte mulți vizitatori care merg acolo și spiritualitatea este una crescută. De altfel, tot în zona Lacului Cernica sunt și foarte multe situri arheologice pe care ne propunem să le fructificăm și să le utilizăm în direcția aceasta a turismului.

O să vorbesc și de Palatul Știrbey. Este remarcabil, și el găzduiește evenimente de genul teatrelor, al spectacolelor, al evenimentelor de tip, să zic așa, puțin mai modern, este un loc spectaculos și este, tot așa, un monument de clasă A pe lista monumentelor.”