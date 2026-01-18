Olt: Femeie lovită mortal de o mașină. Șoferul a fugit. Ce a urmat

B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
18 ian. 2026, 21:56
O femeie a fost lovită mortal de o mașină, duminică după-amiază, pe un drum județean din Olt. Șoferul vinovat a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins la scurt timp după. Polițiștii au deschis dosar penal.

Victima avea 47 de ani și era din oraşul Segarcea, judeţul Dolj. Trupul ei neînsuflețit a fost găsit întins pe DJ 546, în comuna Curtişoara.

Șoferul plecase cu mașina de la locul accidentului, dar a fost găsit de agenți câteva minute mai târziu. El are 21 de ani și e din comuna Movileni, judeţul Olt. Tânărul nu consumase alcool, transmite IPJ Olt.

Polițiștii i-au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

