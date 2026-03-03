B1 Inregistrari!
318 români, repatriați cu zboruri speciale TAROM din Orientul Mijlociu. Anunțul de ultim moment făcut de ministrul de Externe

Ana Maria
03 mart. 2026, 08:38
Foto: Facebook / Oana Țoiu
Cuprins
  1. Ce a declarat ministrul de Externe despre operațiunea de repatriere
  2. Operațiune specială de repatriere. Pe ce rută au fost evacuați românii din zonă
  3. Ce măsuri anunță România pentru perioada următoare

Operațiune specială de repatriere! În total, 318 de cetățeni români au fost aduși din Orientul Mijlociu, pelerini şi turişti. Aceștia au ajuns în noaptea de luni spre marți pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, la bordul a două curse charter. Zborurile au fost organizate de agențiile de turism, în colaborare cu TAROM.

Operațiunea de readucere în țară a vizat pelerini și turiști aflați în zonă, în contextul tensiunilor din regiune. Anunțul a fost făcut de ministrul de Externe Oana Țoiu.

Ce a declarat ministrul de Externe despre operațiunea de repatriere

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a confirmat sosirea românilor în țară, printr-un mesaj publicat marți dimineață pe Facebook.

Sunt pe Aeroportul Otopeni, unde a aterizat în această noapte cel de-al doilea zbor de repatriere asistată din Orientul Mijlociu. Cele două zboruri au aterizat cu bine în România cu 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti, în sistem charter, organizate de agenţiile de voiaj alături de compania Tarom”, a scris Oana Țoiu pe Facebook.

Operațiune specială de repatriere. Pe ce rută au fost evacuați românii din zonă

Potrivit explicațiilor oferite de șefa diplomației române, cetățenii au ieșit din Israel prin punctul de frontieră Taba și au ajuns, ulterior, în Egipt. De acolo, au fost îmbarcați către România.

Asistența a fost asigurată atât la punctul de trecere a frontierei, cât și la aeroport, de către echipa consulară și de Ambasada României la Cairo.

„Aceștia au ajuns în Egipt prin punctul de frontieră Taba, fiind asistați la punctul de trecere al frontierei şi la aeroport de echipa consulară şi de Ambasada României în Egipt.”, a adăugat ministrul.

Ce măsuri anunță România pentru perioada următoare

Ministrul de Externe a precizat că autoritățile române vor menține dialogul permanent cu oficialii egipteni pentru a gestiona eventuale situații similare.

Am stabilit împreună cu ministrul de Externe al Republicii Arabe Egipt, Badr Abdel-Aati, că vom continua comunicarea constantă la nivel bilateral pentru asistenţa grupurilor de turişti, precum şi pentru facilitarea tranzitului pentru cazurile speciale. În acelaşi timp, recomandăm în continuare prudenţă din partea cetăţenilor români aflaţi în statele din Orientul Mijlociu şi urmărirea canalelor oficiale”, a mai precizat ministrul.

