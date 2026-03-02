Gărzile Revoluţionare iraniene a anunţat că strâmtoarea Ormuz este închisă traficului maritim. va incendia orice navă care încearcă să treacă de blocadă a avertizat comandatul grupării.

Gărzile Revoluţionare au închis strâmtoarea Ormuz

a fost închisă traficului maritim, iar Iranul va lovi și incendia orice navă care încearcă să treacă pe acolo, relatează presa iraniană citată de Reuters. Anunțul a fost făcut de Gărzile Revoluţionare iraniene prin comandatul organizației, generalul Sardar Ebrahim Jabbari.

„Strâmtoarea Ormuz este închisă. Oricine va dori să treacă, eroii noștri devotați din Marina și Armata IRGC vor da foc acelor nave. Nu veniți în această regiune”, a transmis generalul Jabbari.

Strâmtoarea este o rută vitală pentru exporturile de petrol ale ţărilor din Golf. Deşi Iranul a infirmat anterior că ar fi închis această rută ca represalii după atacurile aeriene lansate sâmbătă împotriva sa de SUA şi Israel. Oricum, zona a fost închisă de facto după izbucnirea acestui război în . Operatorii navelor au evitat zona de conflict.

Totodată, Gărzile iraniene au susţinut, anterior anunțului referitor la închiderea rutei, că a lovit un petrolier ce ar avea legături cu SUA. Este vorba despre „Athe Nova”, o navă ce navighează sub pavilionul statului Honduras. Operatorul acesteia nu a transmis deocamdată clarificări privind situaţia reală.

IRGC Advisor Brigadier General Sardar Ebrahim Jabbari: Strait of Hormuz is closed. Anyone who wants to pass, our self-sacrificing heroes in the IRGC Navy and the Army will set those ships on fire. Don’t come to this region. The price of oil has reached 82 dollars and surely the… — Clash Report (@clashreport)

Petrolier incendiat în strâmtoare

Gărzile Revoluţionare iraniene au susţinut luni că au lovit cu două drone un petrolier, „Athe Nova”, ce ar avea legături cu SUA. Informația a fost transmisă de agenţiile Reuters şi EFE. Nava ar fi fost lovită în vreme ce se deplasa prin strâmtoarea Ormuz. Potrivit website-ului de monitorizare a traficului maritim VesselFinder, acest petrolier se afla în respectiva zonă înaintea atacului.

Așa cum arătam mai sus, vasul naviga sub pavilionul statului Honduras.

Gărzile iraniene au susținut că în urma atacului, la bordul vasului a izbucnit un incendiu, însă operatorul navei nu a transmis deocamdată clarificări privind situaţia reală a petrolierului.

Gărzile Revoluționare ripostă la atacurile SUA

Decizia luată de Gărzile Revoluționare este o formă de ripostă la atacurile declanșate, începând de sâmbătă, de Statele Unite și Israel. Potrivit informațiilor furnizate de armata SUA, au fost atacate peste 1.250 de ţinte în primele 48 de ore ale noului cu Iranul.

Peste 1.000 de ţinte fuseseră deja lovite în prima zi a operaţiunii militare, potrivit şefului Statului Major interarme, Dan Caine.

Printre ţinte se numără centre de comandă şi control, situri de rachete balistice, nave şi submarine. De asemenea, ar fi lovit și mai multe situri de rachete antinavă, conform datelor publicate de Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu ( ).