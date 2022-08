Opinie: Urmează și mai multă sărăcie globală, să ne punem centurile. Câteva filme despre sărăcie cruntă – ceva ce ar fi trebuit să luptăm să nu mai afecteze pe nimeni în 2022

Sărăcia globală este o problemă mondială care era destul de răspândită și înainte de începerea războiului din Ucraina, după cei doi ani de restricții din cauza Covid. Acum se anunță chiar mai neagră de recent prognozata criză financiare și de foametea care-i va urma.

Covid-ul oricum sărăcise deja lumea, acum criza grânelor va adăuga o presiune și mai mare iar schimbările climatice sunt cireașa de pe tort

În iunie 2022, potrivit UNICEF, cel puțin 40 de milioane de copii erau deja afectați de insecuritate nutrițională severă ceea ce înseamnă că nu beneficiază de regimul alimentar de bază diversificat de care au nevoie pentru a crește și pentru a se dezvolta în perioada copilăriei timpurii.

Când vorbim despre insecuritatea alimentară, prețurile contractelor de mărfuri agricole de pe bursele majore reprezintă doar unul dintre mulții factori care contribuie la foametea din lume – în multe cazuri, nici măcar nu este cel mai important.

Asta apropo de faptul că azi apăruseră știri despre cum după ce prima navă a părăsit în sfârșit Ucraina, prețul cerealelor a scăzut puțin.

Problema majoră e că foarte puțini dintre cei care suferă de foame în lume își cumpără mâncarea cu dolari americani iar fluctuațiile valutare vor fi deosebit de importante. Deja Egiptul, Turcia și multe alte țări importatoare de grâne au înregistrat scăderi foarte mari ale valorilor monedelor naționale.

Economiile în curs de dezvoltare dependente de importuri subvenționează adesea alimentele provenite din străinătate, punând presiune pe bugetul de stat ori de câte ori cresc prețurile la produsele de bază.

Efectele secundare ale Covid asupra sectorului alimentar continuă și ele să se vadă.

Numărul de persoane angajate la nivel mondial a scăzut în 2020 pentru prima dată în cel puțin o generație, deoarece peste 100 de milioane de persoane au fost concediate. Un număr similar, 97 de milioane, au fost împinse , calculat la 1,90 dolari pe zi (Bloomberg).

La toate acestea mai adaugăm și impactul dezastrelor climatice și meteorologice. Pentru persoanele din țările cu venituri mici, cele mai expuse riscului de înfometare, prețurile produselor de bază la nivel mondial sunt adesea aproape irelevante, deoarece acestea nu dispun de numerar sau de conexiuni de aprovizionare pentru a cumpăra de pe piețele internaționale.

Oamenii cu putere de decizie se uită de obicei în altă parte, orice doar să nu vadă sărăcie

Cu toate acestea, în continuare, mulți oameni nu cunosc amploarea sărăciei globale și cât de mare este cu adevărat această problemă sau cât de gravă va deveni ea în următoarele luni.

Acesta este motivul pentru care filmele care prezintă în mod realist sărăcia globală ar fi trebuit să fie importante pentru societate și până acum, conștientizarea problemelor ar putea să fie în unele cazuri mai ușoară prin intermediul micilor sau marilor ecrane.

Din păcate, industria de filme comerciale și inclusiv platformele de streaming online, ne-au obișnuit pe toți să visăm la lux și opulență în loc să ne concentrăm la ce mai puteam încă repara în societatea care ne înconjoară.

Dar niciodată nu e târziu ca măcar să coborâm înapoi cu picioarele pe pământ. Previziunile sunt sumbre, de la , UNICEF și FMI, practic toate organizațiile internaționale puternice ne avertizează să ne punem centurile de siguranță căci urmează să ne lovim cu putere de zidul din față, sărăcia globală.

Câteva dintre filmele pe care și cei care s-au reunit la summitul G7 și cei care dau toată ziua vina pe săraci ar trebui să le vadă ca să poată pricepe că , indiferent de continentul, țara sau orașul în care trăim.

Slumdog Millionaire (2008)

Plasat în India, Slumdog Millionaire spune povestea lui Jamal Malik, un băiat de 18 ani crescut în mahalalele din Mumbai. Filmul prezintă multe scene greu de privit, dar realiste, ale sărăciei din India, inclusiv copii recrutați pentru a cerși pe stradă pentru mâncare și copii care trăiesc în sărăcie extremă și care sunt forțați să muncească pentru a supraviețui.

Filmul a fost aclamat pe scară largă și a devenit extrem de popular; în 2009, a fost nominalizat la 10 premii Oscar și a câștigat opt dintre ele, inclusiv pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor și Cel mai bun scenariu adaptat. De asemenea, a câștigat șapte premii BAFTA, cinci premii Critics’ Choice și patru Globuri de Aur.

The First Grader (2010)

The First Grader se bazează pe o poveste adevărată despre Kimani Maruge, un sătean și fermier kenyan în vârstă de 84 de ani care se înscrie la școala primară după ce guvernul kenyan a anunțat, în 2003, învățământul primar universal gratuit. Filmul prezintă o descriere realistă a Kenyei rurale și urbane, precum și multe dintre problemele cu care s-au confruntat cei care trăiau în sărăcie extremă în Kenya, atât la acea vreme, cât și în prezent, cum ar fi lipsa accesului la școlarizare, despărțirea de familie și suferința în lagărele de muncă și în închisori din cauza britanicilor.

Girl Rising (2013)

Girl Rising este un film în stil documentar care urmărește poveștile a nouă fete din Haiti, Nepal, Etiopia, India, Egipt, Peru, Cambodgia, Sierra Leone și Afganistan în călătoria lor spre educație. Filmul a evidențiat problemele legate de educația fetelor din întreaga lume și a promovat organizația Girl Rising, care se străduiește să se asigure că fetele din întreaga lume au acces la educație.

Ascuns în America (1996)

Hidden In America a fost un film de televiziune lansat în 1996 care a avut ca scop prezentarea realităților sărăciei din Statele Unite.

Într-o țară care este cunoscută pentru bogăția sa, există mulți americani care luptă zilnic pentru a putea să supraviețuiască.

În film, Beau Bridges joacă rolul un bărbat pe nume Bill care și-a pierdut locul de muncă și care trebuie să facă față morții soției sale. Deși la început poate părea genul de persoană care îi judecă pe cei care trăiesc în sărăcie, el realizează destul de rapid că sărăcia poate fi ca o prăpastie din care este greu să ieși.

The Soloist (2009)

Pentru o mare parte din cariera sa, Jamie Foxx a fost cunoscut pentru rolurile sale comice. De-a lungul anilor, însă, el a dovedit că poate face mult mai mult decât să facă oamenii să râdă. The Soloist este unul dintre cele mai bune exemple în acest sens.

Filmul din 2009 se bazează pe povestea adevărată a unui violonist pe nume Nathaniel Ayers a cărui schizofrenie îl face să ajungă pe stradă. În rolul lui Ayers, Jamie Foxx îi poartă pe spectatori într-o călătorie care include dragoste, pierdere și răscumpărare.

Filmul nu a fost un mare succes, dar este totuși o descriere foarte emoționantă a ceea ce înseamnă să trăiești în sărăcie.

The Pursuit Of Happyness (În căutarea fericirii) – 2006

The Pursuit of Happyness este unul dintre cele mai memorabile filme ale anului 2006 și spune o poveste adevărată despre un bărbat pe nume Chris Gardner (Will Smith) care se luptă să se întrețină pe sine și pe fiul său mic. După ce-și pierde locul de muncă, Chris este evacuat din apartamentul său.

Paraziți (2019)

Parasite este un film despre sărăcie. Plasat în Coreea de Sud, filmul se concentrează în jurul lui Kim Ki-woo (Choi Woo-shik), care provine dintr-o familie foarte săracă. El începe să vadă o luminiță la capătul tunelului atunci când o familie bogată îl angajează să le predea copilului lor limba engleză.

Cidade de Deus (2002)

Bazat pe evenimente reale și pe personaje care trăiesc în mahalalele ignorate și afectate de sărăcie din umbra orașului Rio de Janiero, unde speranța de viață e sub 30 de ani, iar traficanții de droguri sunt regii.

Povestea Orașului lui Dumnezeu și a miriadei de personaje este spusă de Rocket, un tânăr care se străduiește să facă ceva cu viața lui, în afară de a ajunge o altă victimă a drogurilor sau a războaielor între bande.

The Florida Project

Ceea ce este special la The Florida Project este faptul că este narat de Moonee (interpretată de Brooklynn Prince). Prin intermediul unor cadre cu unghiuri joase de filmare, trăim experiența motelului Magic Castle din Florida prin ochii unui copil de șase ani.

Mama lui Moonee, Halley (interpretată de Bria Vinaite), este tânără, singură și săracă, supraviețuind în hotelul de la o săptămână la alta cu puținii bani pe care îi câștigă ca dansatoare exotică. Acest lucru o lasă pe Moonee să alerge prin parcare – nesupravegheată și făcând farse – toată vara.

Acest stil de viață nu este sustenabil, iar Moonee devine martoră la lucruri pe care niciun copil nu ar trebui să le vadă.

Rosie (2018)



O dramă dură care reușește să-ți rupă inima în două, Rosie transmite un mesaj important despre adevărata lipsă de adăpost pentru familii și copii.

Rosie Davis (interpretată de Sarah Greene) este dată afară din casă și forțată să locuiască în mașină cu soțul ei și cei patru copii mici. În timp ce caută un loc în care să înnopteze, cuplul își protejează copiii de această situație – ceea ce este cel puțin dificil. Drama irlandeză a lui Paddy Breathnach este plasată în Dublin.

Sorry We Missed You (2019)

Sorry We Missed You se mândrește cu un ton realist, navigând în peisajul datoriilor și al sărăciei din Marea Britanie din zilele noastre. În urma recesiunii din 2008, Ricky (interpretat de Kris Hitchen) se îneacă în datorii și se străduiește să își întrețină soția și cei doi copii.

Cuplul nu beneficiază de sprijinul unei educații solide, dar lucrează cu normă întreagă, având rareori timp să își vadă copiii la o vârstă atât de crucială în viața lor. Filmul lui Ken Loach nu e doar despre britanicii care sărăcesc indiferent de cât de mult lucrează, este un film despre noi toți.

Fish Tank (2009)

Înainte ca Michael Fassbender să devină o vedetă celebră la Hollywood, a apărut în filme indie precum Fish Tank. Exact ca Sorry We Missed You, Fish Tank descrie viața clasei muncitoare din Marea Britanie modernă.

Regizat de Andrea Arnold, Fish Tank a câștigat Premiul Juriului la Festivalul de Film de la Cannes din 2009, finanțat de BBC și UK Film Council.

Povestit din perspectiva tinerei Mia Williams, în vârstă de 15 ani (interpretată de Katie Jarvis), filmul se petrece într-un cartier social din estul Londrei, unde locuiește cu mama ei singură și sora ei mai mică.