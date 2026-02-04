Ora de vară în anul 2026 revine în ultimul weekend al lunii martie. Astfel, în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie, ceasurile se vor da înainte cu o oră, ora 03:00 devenind ora 04:00. Această schimbare sezonieră face ca duminică să fie cea mai scurtă zi a anului, cu doar 23 de ore, însă ne aduce beneficiul serilor mai lungi, cu lumină naturală prezentă mai mult timp.

Care este scopul schimbării în România

Ideea schimbării orei a apărut la începutul secolului XX, în timpul , ca o metodă de a economisi cărbunele folosit pentru iluminat. În România, măsura a fost aplicată pentru prima dată în 1932, tot pentru a economisi lumina soarelui și a reduce consumul de energie electrică. După o perioadă de suspendare între 1941 și 1979, sistemul a fost reintrodus, iar din 1997 a fost aliniat complet cu regulile Uniunii Europene. Scopul rămâne același: adaptarea programului zilnic la ritmul luminii naturale pentru a diminua nevoia de iluminat artificial.

Ora de vară sub semnul întrebării

Potrivit , deși suntem obișnuiți cu acest proces, viitorul său este incert. În 2019, Parlamentul European a susținut o propunere de a elimina trecerea la ora de vară și de iarnă, oferind fiecărei țări posibilitatea de a alege o oră permanentă. Cu toate acestea, statele membre UE nu au adoptat încă o decizie finală. Schimbarea orei rămâne în vigoare în România și în alte aproximativ 60 de țări din lume, în principal din Europa și America de Nord.

Pe de altă parte, există numeroase state care au renunțat deja la această ajustare. Țări precum Islanda, China, Rusia, Belarus și Turcia mențin același fus orar pe tot parcursul anului, urmărind un program constant care nu mai depinde de schimbările de sezon. Până când Uniunea Europeană va lua o hotărâre oficială, românii vor continua să își regleze ceasurile de două ori pe an.