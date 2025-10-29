Surpriză în ! Două mesaje, găsite într-o sticlă, scrise de din Primul Război Mondial în urmă cu mai bine de un secol, au apărut pe o plajă australiană îndepărtată. Iată ce scria pe scrisorile datate din anul 1916!

Scrisori din 1916

Debra Brown și fiica ei Felicity au descoperit două scrisori, datând din 1916, rostogolite într-o sticlă în dunele din Wharton Beach, a raportat vineri Australian Broadcasting Corporation, conform New York Post.

Prima scrisoare

Prima scrisoare a fost scrisă, cu creionul, de soldatul sud-australian Malcolm Alexander Neville către mama sa și a fost semnată „undeva pe mare”.

Neville se afla la bordul navei HMAS Ballarat, care a plecat pe 12 august din Adelaide, cu doar trei zile înainte de a scrie scrisoarea.

El i-a spus mamei sale că mâncarea de pe mare era „foarte bună”, cu excepția unei mese care a fost „îngropată în mare”, fără a da mai multe detalii. „[Ballarat] este Heaving și Balling, dar suntem fericiți ca Larry. Fiul tău iubit, Malcolm”, a scris soldatul.

Bărbatul fost ucis în lupta din Franța în aprilie 1917, când avea 28 de ani.

A doua scrisoare

Brown a descoperit o a doua scrisoare, scrisă de soldatul William Kirk Harley după ce a lăsat hârtiile îmbibate să se usuce.

Scrisoarea scrisă de Harley spunea că soldații erau „undeva în Golf”. Bărbatul a supraviețuit războiului și a avut copii, potrivit unui raport.

Cum au fost descoperite scrisorile

Brown a mărturisit că a găsit sticla în timp ce strângea gunoiul de pe țărm, în timpul uneia dintre zilele obișnuite de curățare a plajei familiei ei. „Nu trecem niciodată pe lângă o bucată de gunoi”, a spus ea. Astfel, a reușit să scoată la iveală o bucată mică din trecutul soldaților.

Femeia a reușit să se conecteze online cu strănepotul lui Neville și cu nepoatele lui Harley. Brown plănuiește să trimită scrisorile înapoi rudelor soldatului.