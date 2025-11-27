B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Forțate de austeritate, mai multe administrații locale renunță la fasolea cu ciolan. Orașele care nu vor mai oferi mâncare gratuită pe 1 decembrie

Forțate de austeritate, mai multe administrații locale renunță la fasolea cu ciolan. Orașele care nu vor mai oferi mâncare gratuită pe 1 decembrie

27 nov. 2025, 18:59
Forțate de austeritate, mai multe administrații locale renunță la fasolea cu ciolan. Orașele care nu vor mai oferi mâncare gratuită pe 1 decembrie
Cuprins
  1. Orașul din Moldova unde localnicii nu vor mai primi gratuit fasole cu ciolan
  3. Orașul Marii Uniri renunță la împărțirea mâncării tradiționale

Situația economică în care se află România nu mai permite orașelor să organizeze celebra masă de 1 decembrie. Atente la cheltuielile pe care le face, administrațiile mai multor localități nu vor mai oferi gratuit celebra fasole cu ciolan. Deși cheltuielile nu erau mari, spun autoritățile, e o decizie de bun simț având în vedere directivele primite de la Guvern. 

Orașul din Moldova unde localnicii nu vor mai primi gratuit fasole cu ciolan

Mâncarea tradițională împărțită de primării era unul dintre motivele pentru care românii așteptau cu atât interes Ziua Națională. Însă, anul acesta, ținând cont de austeritate, unele administrații au renunțat la tradiție. Printre localitățile care sunt atente la drămuirea banilor și la cheltuielile pe care le fac se numără și Iașiul. Fasolea cu ciolan, la fel ca paharul cu vin, ar fi atârnat prea greu la buget, consideră autoritățile, însă, oamenii nu vor pleca chiar cu mâna goală.

În fața Palatului Culturii din Iași, se muncește de zor la montarea corturilor unde se pregătea anii trecuți fasolea cu ciolan. Anul acesta, cei care vor sta la coadă nu vor mai fi la fel de omeniți ca în trecut, dar nu vor pleca nici cu mâna goală. Vor primi, în acord cu vremurile grele pe care le traversează țara, un pahar de ceai.

„Nu era o cheltuială mare. Acum 2 ani s-a ridicat la 21.000 de lei, dar având în vedere că sunt mai multe reglementări bugetare care ne obligă să reducem din cheltuielile administrației, am considerat că anul ăsta trebuie să dăm dovadă de bun-simț”, a explicat Sebastian Buraga, Purtător de Cuvânt Primăria Iaşi, potrivit Observator News.

Orașul Marii Uniri renunță la împărțirea mâncării tradiționale

Deși Alba Iulia s-a pregătit temeinic pentru Ziua Națională, fasolea cu ciolan nu mai este pe lista surprizelor cu care sunt așteptați oamenii. Tăierea acestei cheltuieli va duce la economii de 10.000 de euro, spun autorităţile. Localnicii nu par deranjați de decizie, considerând că nu despre asta ar trebui să fie Ziua Națională.

Nu este primul an când românii nu vor mai primi masa gratuită. În pandemie, tradiția a fost suspendată din motive de siguranță, iar anul trecut, pentru că 1 decembrie a picat în plină campanie electorală.

