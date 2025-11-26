Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun au devenit deja o tradiție nedorită. An după an, românii se plâng, dar nimic nu pare să se schimbe. Comercianții merg pe aceeași rețetă, iar portofelele vizitatorilor rămân tot mai ușoare.

Nici nu face excepție. Anul acesta, un simplu vin fiert a ajuns la un preț care te lasă efectiv fără cuvinte.

Cât de pregătit trebuie să fii pentru prețurile tot mai usturătoare

În mai multe județe din țară au apărut deja târgurile dedicate sărbătorilor de iarnă. Fiecare încearcă să impresioneze cu decoruri spectaculoase și activități festive. Din păcate, ele se întrec și la capitolul prețuri, care par să fie tot mai mari.

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca ar intra fără probleme în fruntea unui clasament al celor mai scumpe evenimente de . Românii reclamă de ani buni prețurile ridicate. Cu toate acestea, nimic nu s-a schimbat.

Anul trecut plăteai 18 lei pentru un pahar de vin fiert, iar acum prețul a urcat la 19 lei. Nici celelalte băuturi nu sunt mai prietenoase la preț. O ciocolată caldă urcă până la 20 de lei. Iar un ceai, deși pare banal, poate costa de la 12 lei și ajunge chiar la 32 de lei.

Persoanele care își doresc să ajungă acolo ar trebui să fie pregătite dinainte. Prețurile nu iartă pe nimeni și te pot lua prin surprindere.

Cât te costă, de fapt, o vizită la Târgul de Crăciun din Cluj

Oferta din acest an vine cu prețuri care nu trec neobservate. Un pahar de costă 19 lei, iar un ceai simplu pornește de la 12 lei. Dacă vrei un ceai special, trebuie să scoți din buzunar 32 de lei. Și ciocolata caldă ajunge la 20 de lei.

Preparatele consistente nu sunt nici ele mai ieftine. Un ciolan cu cartofi prăjiți costă 70 de lei, iar varianta cu iahnie de fasole urcă la 75 de lei porția. Deserturile și gustările vin și ele cu prețuri ridicate. Kürtős kalács-ul costă 30 de lei. Plăcintele sunt între 15 și 25 de lei, iar un hot dog ajunge la 30 de lei.

Castanele prăjite costă 15 lei pentru 100 de grame. Nici produsele lactate nu sunt mai ieftine, cașul de oaie ajungând la 60 de lei kilogramul. Brânza de vacă este 35 de lei, iar baclavaua cu fistic urcă până la 120 de lei kilogramul. Dulciurile tradiționale încheie lista. Un baton de casă costă 13 lei, iar salamul de biscuiți ajunge la 70 de lei kilogramul.