B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun continuă să surprindă. La Cluj, un ceai ajunge chiar la 32 de lei

Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun continuă să surprindă. La Cluj, un ceai ajunge chiar la 32 de lei

Ana Beatrice
26 nov. 2025, 16:41
Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun continuă să surprindă. La Cluj, un ceai ajunge chiar la 32 de lei
Sursa Foto: Facebook - Primăria Cluj-Napoca
Cuprins
  1. Cât de pregătit trebuie să fii pentru prețurile tot mai usturătoare
  2. Cât te costă, de fapt, o vizită la Târgul de Crăciun din Cluj

Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun au devenit deja o tradiție nedorită. An după an, românii se plâng, dar nimic nu pare să se schimbe. Comercianții merg pe aceeași rețetă, iar portofelele vizitatorilor rămân tot mai ușoare.

Nici Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca nu face excepție. Anul acesta, un simplu vin fiert a ajuns la un preț care te lasă efectiv fără cuvinte.

Cât de pregătit trebuie să fii pentru prețurile tot mai usturătoare

În mai multe județe din țară au apărut deja târgurile dedicate sărbătorilor de iarnă. Fiecare încearcă să impresioneze cu decoruri spectaculoase și activități festive. Din păcate, ele se întrec și la capitolul prețuri, care par să fie tot mai mari.

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca ar intra fără probleme în fruntea unui clasament al celor mai scumpe evenimente de sărbători. Românii reclamă de ani buni prețurile ridicate. Cu toate acestea, nimic nu s-a schimbat.

Anul trecut plăteai 18 lei pentru un pahar de vin fiert, iar acum prețul a urcat la 19 lei. Nici celelalte băuturi nu sunt mai prietenoase la preț. O ciocolată caldă urcă până la 20 de lei. Iar un ceai, deși pare banal, poate costa de la 12 lei și ajunge chiar la 32 de lei.

Persoanele care își doresc să ajungă acolo ar trebui să fie pregătite dinainte. Prețurile nu iartă pe nimeni și te pot lua prin surprindere.

Cât te costă, de fapt, o vizită la Târgul de Crăciun din Cluj

Oferta din acest an vine cu prețuri care nu trec neobservate. Un pahar de vin fiert costă 19 lei, iar un ceai simplu pornește de la 12 lei. Dacă vrei un ceai special, trebuie să scoți din buzunar 32 de lei. Și ciocolata caldă ajunge la 20 de lei.

Preparatele consistente nu sunt nici ele mai ieftine. Un ciolan cu cartofi prăjiți costă 70 de lei, iar varianta cu iahnie de fasole urcă la 75 de lei porția. Deserturile și gustările vin și ele cu prețuri ridicate. Kürtős kalács-ul costă 30 de lei. Plăcintele sunt între 15 și 25 de lei, iar un hot dog ajunge la 30 de lei.

Castanele prăjite costă 15 lei pentru 100 de grame. Nici produsele lactate nu sunt mai ieftine, cașul de oaie ajungând la 60 de lei kilogramul. Brânza de vacă este 35 de lei, iar baclavaua cu fistic urcă până la 120 de lei kilogramul. Dulciurile tradiționale încheie lista. Un baton de casă costă 13 lei, iar salamul de biscuiți ajunge la 70 de lei kilogramul.

Tags:
Citește și...
Mihaela Bilic transmite un avertisment dur. Ce consumăm zilnic și ne face rău: „Vai de mămăliga noastră”
Eveniment
Mihaela Bilic transmite un avertisment dur. Ce consumăm zilnic și ne face rău: „Vai de mămăliga noastră”
Cât plătesc românii pentru vacanțele la Târgurile de Crăciun din Europa în 2025. Care sunt rutele cu cele mai bune prețuri
Eveniment
Cât plătesc românii pentru vacanțele la Târgurile de Crăciun din Europa în 2025. Care sunt rutele cu cele mai bune prețuri
Un proiect de lege aduce măsuri mai dure împotriva violenței domestice: plângerea penală nu mai poate fi retrasă
Eveniment
Un proiect de lege aduce măsuri mai dure împotriva violenței domestice: plângerea penală nu mai poate fi retrasă
Newsweek: Ajutor surpriză la pensie acordat azi. Care pensionari au încasat 125 de lei? Pe ce se pot cheltui banii?
Eveniment
Newsweek: Ajutor surpriză la pensie acordat azi. Care pensionari au încasat 125 de lei? Pe ce se pot cheltui banii?
Scandal, după o operație efectuată în 20 de minute. Pacientul: „AI-ul spune că trebuia să dureze o oră!”. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
Scandal, după o operație efectuată în 20 de minute. Pacientul: „AI-ul spune că trebuia să dureze o oră!”. Iată ce s-a întâmplat
Autoturism căutat în Germania, recuperat în Portul Constanța. Autoritățile au intervenit înainte să fie exportat în Georgia (VIDEO)
Eveniment
Autoturism căutat în Germania, recuperat în Portul Constanța. Autoritățile au intervenit înainte să fie exportat în Georgia (VIDEO)
O călugăriță româncă a devenit un exemplu în Italia, după ce a dirijat o intersecție aglomerată din Roma. Gestul, lăudat de publicații internaționale
Eveniment
O călugăriță româncă a devenit un exemplu în Italia, după ce a dirijat o intersecție aglomerată din Roma. Gestul, lăudat de publicații internaționale
O învățătoare din Cluj s-a ales cu umărul dislocat după ce a încercat să liniștează un elev. Directorul școlii: „O furie cum n-am mai văzut”
Eveniment
O învățătoare din Cluj s-a ales cu umărul dislocat după ce a încercat să liniștează un elev. Directorul școlii: „O furie cum n-am mai văzut”
Traficant de droguri tâlhărit în timpul unei tranzacții. Procurorii DIICOT au deschis o anchetă
Eveniment
Traficant de droguri tâlhărit în timpul unei tranzacții. Procurorii DIICOT au deschis o anchetă
Cum faci aluatul să crească mai repede? Iată care este trucul bunicilor
Eveniment
Cum faci aluatul să crească mai repede? Iată care este trucul bunicilor
Catalin Drula
Ultima oră
18:15 - Cătălin Drulă: Guvernul american a anunțat un parteneriat cu compania la care am lucrat ca inginer. Acest proiect salvează vieți zi de zi
18:09 - Mihaela Bilic transmite un avertisment dur. Ce consumăm zilnic și ne face rău: „Vai de mămăliga noastră”
18:03 - Cât plătesc românii pentru vacanțele la Târgurile de Crăciun din Europa în 2025. Care sunt rutele cu cele mai bune prețuri
17:48 - Cum au devenit un cuplu Octavia Geamănu și Marian Ionescu: „Nu înțelegeam ce văd femeile la el”
17:45 - Călin Georgescu și George Simion sunt deciși să transforme Ziua Națională în circ. Cei doi au organizat marșuri separate la Alba Iulia
17:22 - Un cunoscut fotbalist din Europa a părăsit Arabia Saudită la doar câteva zile după semnarea contractului: „M-am săturat!”. Ce l-a șocat
17:17 - Un proiect de lege aduce măsuri mai dure împotriva violenței domestice: plângerea penală nu mai poate fi retrasă
16:48 - Cum a fost întâmpinat ambasadorul rus la sediul Ministerului de Externe de la Chișinău (FOTO)
16:38 - Înmatriculările auto devin 100% digitale în România. Ce schimbări aduce noua lege adoptată de Camera Deputaților
16:19 - De ce unii vor putea în continuare cumula pensia cu salariul la stat. Explicația lui Grindeanu (VIDEO)