Piața imobiliară din România se pregătește pentru o transformare fiscală majoră, care va modifica substanțial costurile de achiziție pentru apartamentele și casele aflate în construcție. Noile reglementări introduse de autorități stabilesc termene limită foarte clare și condiții stricte pentru cei care speră să mai prindă cota redusă de taxare.

Care sunt noile condiții pentru a beneficia de TVA de 9%

Accesul la cota redusă de 9% nu mai este o garanție pentru toți cumpărătorii, fiind acum condiționat de criterii tehnice și de termene calendaristice precise. Locuința dorită trebuie să aibă o suprafață utilă de cel mult 120 de metri pătrați și un preț care să nu depășească suma de 600.000 de lei.

De asemenea, legislația fiscală impune ca beneficiarul să fie o persoană fizică ce nu a mai utilizat această facilitate începând cu data de 1 ianuarie 2023. Un aspect vital este semnarea unui act juridic, precum un antecontract, până cel târziu la data de 1 august 2025.

Cum funcționează regimul tranzitoriu stabilit de autoritățile fiscale

Pentru tranzacțiile inițiate în vara anului 2025, regulile devin și mai specifice în privința plăților anticipate efectuate către dezvoltatorii . Dacă documentele sunt semnate între 3 și 31 iulie 2025, legea solicită obligatoriu achitarea unui avans de minimum 20% din valoarea imobilului.

Acest regim special este valabil doar pentru achizițiile care se finalizează complet până la data de 31 iulie 2026, conform instrucțiunilor publicate de . Practic, orice întârziere în livrarea locuinței după această dată limită poate anula dreptul cumpărătorului de a mai beneficia de cota de taxare preferențială.

În situațiile în care aceste clauze nu sunt respectate sau termenele sunt depășite, prețul final al locuinței va fi calculat folosind cota standard de 21%. Această diferență fiscală considerabilă cade exclusiv în sarcina viitorului proprietar, crescând semnificativ efortul financiar necesar pentru finalizarea tranzacției.

Ce impact financiar va avea revenirea la TVA de 21%

Schimbarea regimului de taxare de la 9% la 21% va genera o majorare bruscă a prețului final plătit de cetățeni către statul român. Pentru un apartament standard cu două camere, această diferență de procente se poate traduce printr-un cost suplimentar de peste 10.000 de euro în echivalent lei, potrivit Capital.

Această sumă considerabilă afectează direct capacitatea de creditare a tinerilor, deoarece băncile vor trebui să finanțeze o valoare totală de achiziție mult mai mare. Este o povară financiară care va face ca accesul la proprietate să devină mult mai dificil pentru o mare parte din populația activă.

În plus, trebuie reținut faptul că facilitățile nu se aplică automat pentru dependințe precum garajele sau boxele, dacă acestea sunt vândute prin contracte separate. Dezvoltatorii vor aplica cota de TVA 21% pentru orice element care nu face parte integrantă din livrarea unică a locuinței, crescând și mai mult bugetul final.