Va ninge de 1 Mai, în România? Meteorologii au anunțat că iarna nu se va retrage complet în anumite zone ale țării în primăvara anului 2026, mai ales în regiunile montane.

Va ninge de 1 Mai? Ce surprize ne pregătește primăvara 2026 în România

Temperaturile vor rămâne scăzute, iar ninsorile vor apărea în mai multe intervale ale lunii aprilie, afectând atât stațiunile turistice, cât și orașele din centrul și nordul țării.

Va ninge de 1 Mai? Cum va evolua vremea în zonele montane în aprilie 2026

Stațiunile montane precum Predeal și Sinaia vor înregistra episoade repetate de ninsoare pe parcursul lunii aprilie. La Predeal, sunt așteptate între 2 și 6 aprilie, când temperaturile vor coborî sub zero grade Celsius. Ulterior, fenomenele de ninsoare vor reveni în zilele de 14, 17, 18, 22, 23 și 24 aprilie. Meteorologii avertizează chiar și o posibilă revenire a ninsorilor pe 1 mai, în preajma sărbătorii internaționale a Muncii.

Pentru Paștele ortodox, care în 2026 cade pe 12 aprilie, vremea se va ameliora ușor în Predeal, cu temperaturi ce vor ajunge în jurul valorii de 7 grade Celsius, însă cerul va rămâne parțial noros, oferind un peisaj specific primăverii timpurii.

La Sinaia, ninsorile vor fi prezente în aceeași perioadă, între 2 și 6 aprilie, iar mai apoi în zilele de 18, 22, 23, 24 și 25 aprilie. De asemenea, începutul lunii mai ar putea aduce temperaturi scăzute și chiar ger, ceea ce poate influența activitățile outdoor și traficul local.

Vor fi afectate și orașele din apropierea munților?

Orașele din proximitatea masivelor montane, cum este Brașov, vor resimți, de asemenea, episoade de iarnă târzie. Sunt prognozate ninsori în primele zile ale lunii, pe 2 și 3 aprilie, dar și între 22 și 24 aprilie. Aceste condiții meteo vor putea genera disconfort pentru locuitori și dificultăți în trafic, mai ales pe drumurile cu pantă și pe traseele frecventate de turiști, potrivit .

Cum va fi vremea în București și în zonele joase

Capitala României nu va fi afectată de ninsori în aprilie 2026, însă se estimează ploi frecvente. Precipitațiile vor apărea în primele zile ale lunii, dar și pe 21, 22, 23 și 25 aprilie. Vremea instabilă va continua spre finalul lunii, între 30 aprilie și 1 mai, când ploile sporadice vor menține temperaturile mai scăzute decât în mod obișnuit pentru această perioadă.