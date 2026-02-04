B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii

Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii

Ana Maria
04 feb. 2026, 17:59
Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii
Când vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au anunțat prognoza. Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Va ninge de 1 Mai? Ce surprize ne pregătește primăvara 2026 în România
  2. Va ninge de 1 Mai? Cum va evolua vremea în zonele montane în aprilie 2026
  3. Vor fi afectate și orașele din apropierea munților?
  4. Cum va fi vremea în București și în zonele joase

Va ninge de 1 Mai, în România? Meteorologii au anunțat că iarna nu se va retrage complet în anumite zone ale țării în primăvara anului 2026, mai ales în regiunile montane.

Va ninge de 1 Mai? Ce surprize ne pregătește primăvara 2026 în România

Temperaturile vor rămâne scăzute, iar ninsorile vor apărea în mai multe intervale ale lunii aprilie, afectând atât stațiunile turistice, cât și orașele din centrul și nordul țării.

Va ninge de 1 Mai? Cum va evolua vremea în zonele montane în aprilie 2026

Stațiunile montane precum Predeal și Sinaia vor înregistra episoade repetate de ninsoare pe parcursul lunii aprilie. La Predeal, ninsorile sunt așteptate între 2 și 6 aprilie, când temperaturile vor coborî sub zero grade Celsius. Ulterior, fenomenele de ninsoare vor reveni în zilele de 14, 17, 18, 22, 23 și 24 aprilie. Meteorologii avertizează chiar și o posibilă revenire a ninsorilor pe 1 mai, în preajma sărbătorii internaționale a Muncii.

Pentru Paștele ortodox, care în 2026 cade pe 12 aprilie, vremea se va ameliora ușor în Predeal, cu temperaturi ce vor ajunge în jurul valorii de 7 grade Celsius, însă cerul va rămâne parțial noros, oferind un peisaj specific primăverii timpurii.

La Sinaia, ninsorile vor fi prezente în aceeași perioadă, între 2 și 6 aprilie, iar mai apoi în zilele de 18, 22, 23, 24 și 25 aprilie. De asemenea, începutul lunii mai ar putea aduce temperaturi scăzute și chiar ger, ceea ce poate influența activitățile outdoor și traficul local.

Vor fi afectate și orașele din apropierea munților?

Orașele din proximitatea masivelor montane, cum este Brașov, vor resimți, de asemenea, episoade de iarnă târzie. Sunt prognozate ninsori în primele zile ale lunii, pe 2 și 3 aprilie, dar și între 22 și 24 aprilie. Aceste condiții meteo vor putea genera disconfort pentru locuitori și dificultăți în trafic, mai ales pe drumurile cu pantă și pe traseele frecventate de turiști, potrivit Cancan.

Cum va fi vremea în București și în zonele joase

Capitala României nu va fi afectată de ninsori în aprilie 2026, însă se estimează ploi frecvente. Precipitațiile vor apărea în primele zile ale lunii, dar și pe 21, 22, 23 și 25 aprilie. Vremea instabilă va continua spre finalul lunii, între 30 aprilie și 1 mai, când ploile sporadice vor menține temperaturile mai scăzute decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Tags:
Citește și...
Vremea 4 februarie: Încălzire semnificativă, ploi și intensificări de vânt în majoritatea regiunilor
Meteo
Vremea 4 februarie: Încălzire semnificativă, ploi și intensificări de vânt în majoritatea regiunilor
Vremea, 3 februarie: ger persistent în est și sud, ninsori slabe și vânt puternic la munte
Meteo
Vremea, 3 februarie: ger persistent în est și sud, ninsori slabe și vânt puternic la munte
Vremea, 2 februarie: temperaturi de până la minus 15 grade și ninsori slabe în mai multe regiuni
Meteo
Vremea, 2 februarie: temperaturi de până la minus 15 grade și ninsori slabe în mai multe regiuni
Vreme geroasă și ninsori viscolite în România. Nordul Moldovei, cel mai afectat
Meteo
Vreme geroasă și ninsori viscolite în România. Nordul Moldovei, cel mai afectat
Iarna lovește în forță. Aer polar peste jumătate de țară, ninsori și ger extrem în Nordul Moldovei
Meteo
Iarna lovește în forță. Aer polar peste jumătate de țară, ninsori și ger extrem în Nordul Moldovei
Vremea, 31 ianuarie: ger extrem și polei în mai multe regiuni ale țării
Meteo
Vremea, 31 ianuarie: ger extrem și polei în mai multe regiuni ale țării
România, lovită de un vortex polar. Se schimbă radical vremea! Ce anunță șefa ANM
Meteo
România, lovită de un vortex polar. Se schimbă radical vremea! Ce anunță șefa ANM
Vremea se răcește în toată țara: Ninsori la munte și precipitații mixte în majoritatea regiunilor
Meteo
Vremea se răcește în toată țara: Ninsori la munte și precipitații mixte în majoritatea regiunilor
Iarna revine în forță: –20 de grade, ninsori și cod galben de vânt în România
Meteo
Iarna revine în forță: –20 de grade, ninsori și cod galben de vânt în România
Revin ninsorile și gerul în România. Meteorologii tocmai au emis o informare meteo de vremea rea. Zonele vizate
Meteo
Revin ninsorile și gerul în România. Meteorologii tocmai au emis o informare meteo de vremea rea. Zonele vizate
Ultima oră
18:24 - Diana Șoșoacă, reacție explozivă după raportul SUA privind anularea alegerilor: „Am spus clar că Nicușor nu este președinte”. Ce alte acuzații mai aduce
18:22 - Greșeala pe care o fac mulți pasageri. Ce amendă primești dacă nu porți centura pe bancheta din spate
18:00 - Bolnavii de cancer, condamnați de statul român. Pacienții obligați să aștepte peste doi ani pentru tratamente inovatoare
17:36 - Ce-a pățit un pensionar după ce a comandat acest produs de pe Temu. Nu i-a venit să creadă când a văzut ce s-a întâmplat
17:34 - Revoltă din cauza impozitelor majorate în Suceava. Oamenii au intrat peste primar (VIDEO)
17:32 - Bancnota românească din 1999 ce poate aduce mii de lei în buzunar. La ce preț se vinde acum
17:10 - Jurista Diana Buzoianu „bătută” de sindicate pe proceduri de legalitate. Reorganizarea Romsilva, retrasă din ședința Comisiei de Dialog Social a Ministerului Mediului
16:55 - Cum fentează ASF sau ANCOM marea reformă cu care se laudă Guvernul. Bolojan nu știe sau se uită în altă parte?
16:54 - Osemintele aflate la Mănăstirea Cozia, trimise la analize ADN. Ce vor să afle arheologii despre Mircea cel Bătrân și mama lui Mihai Viteazul
16:32 - PRO TV a făcut, oficial, anunțul. Ce se întâmplă cu emisiunea Vocea României, sezonul 14