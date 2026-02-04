Bolnavii de cancer sunt nu doar victime ale bolii de care suferă, ci și ai statului român, recte ai . Pacienții sunt obligați să aștepte mai mult de 800 de zile pentru O perioadă mult prea lungă pentru care, în multe cazuri, plătesc cu viața.

Bolnavii de cancer condamnați de statul român

Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer acuză statul că lasă pacienții să aștepte mai mult de 800 de zile înainte să le ofere acces la medicamente inovatoare. Potrivit unui comunicat al asociației, prin comparație, media europeană de așteptare, pentru bolnavii de cancer, este de 578 de zile.

În Germania, așteaptă doar 128 de zile, adică mai puțin de un an, arată reprezentanţii Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC). Aceștia au tras un semnal de alarmă în contextul Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului. Datele au fost prezentate miercuri, în cadrul conferinţei „Preţul Aşteptării”.

În acest context, Federația solicită reducerea timpilor de acces şi alinierea României la standardele europene. Potrivit acestora, un medicament compensat, dar inaccesibil în practică, reprezintă un eşec sistemic şi generează decese evitabile. Diferența de peste doi ani, faţă de alte state europene este cauzată de blocaje administrative şi procedurile birocratice la nivelul Ministerului Sănătății și al CNAS, iar nu de considerente medicale.

„Analiza se bazează pe raportul Patients W.A.I.T. Indicator, care măsoară intervalul dintre autorizarea unui medicament de către Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) şi accesul efectiv al pacienţilor la tratament. Conform datelor din 2024, din cele 173 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană, media UE este de 46% terapii disponibile, în timp ce România oferă acces complet la doar 19%, respectiv 33 de medicamente”, se arată într-un comunicat de presă.

Pacienții români nu au acces la medicamente

Bolnavii de cancer din România nu au acces la un număr imens de medicamente inovative aprobate la nivelul Uniunii Europene. Potrivit FBAC, 81% din medicamentele inovatoare aprobate la nivelul Uniunii Europene sunt indisponibile pacienţilor români. Doar 13% dintre acestea sunt accesibile, iar 6% sunt disponibile cu restricţii. Concret, 8 din 10 terapii aprobate la nivel european nu ajung la timp pentru pacienții români.

De altfel, sistemul de sănătate publică din România nu este centrat pe pacient și pe nevoile sale, ci pe menținerea în funcțiune a unui sistem neperformant bugetofag. Actualul ministru al Sănătății, , s-a concentrat pe combaterea unei așa-zise fraude cu concedii medicale fictive deși statul român chetuie doar 0,2% din PIB pentru decontare, printre cele mai mici alocări din UE.

Încă de la preluarea mandatului, actualul ministru a fost interesat să scoată mai mulți bani din buzunarele bolnavilor. Reducerea indemizațiilor de concediu medical, introducerea CASS pentru mai multe categorii sociale, eliminarea co-asigurării medicale, iar mai nou „taxa pe boală” – neplata primei zile de concediu medical, sunt măsuri prin care pacienții plătesc mai mult, fără să beneficieze de serviciile la care au dreptul.