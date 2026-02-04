B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolnavii de cancer, condamnați de statul român. Pacienții obligați să aștepte peste doi ani pentru tratamente inovatoare

Bolnavii de cancer, condamnați de statul român. Pacienții obligați să aștepte peste doi ani pentru tratamente inovatoare

Adrian Teampău
04 feb. 2026, 18:00
Bolnavii de cancer, condamnați de statul român. Pacienții obligați să aștepte peste doi ani pentru tratamente inovatoare
Sursa: Freepik
Cuprins
  1. Bolnavii de cancer condamnați de statul român
  2. Pacienții români nu au acces la medicamente

Bolnavii de cancer sunt nu doar victime ale bolii de care suferă, ci și ai statului român, recte ai Ministerului Sănătății. Pacienții sunt obligați să aștepte mai mult de 800 de zile pentru tratamente inovative. O perioadă mult prea lungă pentru care, în multe cazuri, plătesc cu viața.

Bolnavii de cancer condamnați de statul român

Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer acuză statul că lasă pacienții să aștepte mai mult de 800 de zile înainte să le ofere acces la medicamente inovatoare. Potrivit unui comunicat al asociației, prin comparație, media europeană de așteptare, pentru bolnavii de cancer, este de 578 de zile.

În Germania, pacienții așteaptă doar 128 de zile, adică mai puțin de un an, arată reprezentanţii Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC). Aceștia au tras un semnal de alarmă în contextul Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului. Datele au fost prezentate miercuri, în cadrul conferinţei „Preţul Aşteptării”.

În acest context, Federația solicită reducerea timpilor de acces şi alinierea României la standardele europene. Potrivit acestora, un medicament compensat, dar inaccesibil în practică, reprezintă un eşec sistemic şi generează decese evitabile. Diferența de peste doi ani, faţă de alte state europene este cauzată de blocaje administrative şi procedurile birocratice la nivelul Ministerului Sănătății și al CNAS, iar nu de considerente medicale.

„Analiza se bazează pe raportul Patients W.A.I.T. Indicator, care măsoară intervalul dintre autorizarea unui medicament de către Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) şi accesul efectiv al pacienţilor la tratament. Conform datelor din 2024, din cele 173 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană, media UE este de 46% terapii disponibile, în timp ce România oferă acces complet la doar 19%, respectiv 33 de medicamente”, se arată într-un comunicat de presă.

Pacienții români nu au acces la medicamente

Bolnavii de cancer din România nu au acces la un număr imens de medicamente inovative aprobate la nivelul Uniunii Europene. Potrivit FBAC, 81% din medicamentele inovatoare aprobate la nivelul Uniunii Europene sunt indisponibile pacienţilor români.  Doar 13% dintre acestea sunt accesibile, iar 6% sunt disponibile cu restricţii. Concret, 8 din 10 terapii aprobate la nivel european nu ajung la timp pentru pacienții români.

De altfel, sistemul de sănătate publică din România nu este centrat pe pacient și pe nevoile sale, ci pe menținerea în funcțiune a unui sistem neperformant bugetofag. Actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a concentrat pe combaterea unei așa-zise fraude cu concedii medicale fictive deși statul român chetuie doar 0,2% din PIB pentru decontare, printre cele mai mici alocări din UE.

Încă de la preluarea mandatului, actualul ministru a fost interesat să scoată mai mulți bani din buzunarele bolnavilor. Reducerea indemizațiilor de concediu medical, introducerea CASS pentru mai multe categorii sociale, eliminarea co-asigurării medicale, iar mai nou „taxa pe boală” – neplata primei zile de concediu medical, sunt măsuri prin care pacienții plătesc mai mult, fără să beneficieze de serviciile la care au dreptul.

Tags:
Citește și...
Diana Șoșoacă, reacție explozivă după raportul SUA privind anularea alegerilor: „Am spus clar că Nicușor nu este președinte”. Ce alte acuzații mai aduce
Politică
Diana Șoșoacă, reacție explozivă după raportul SUA privind anularea alegerilor: „Am spus clar că Nicușor nu este președinte”. Ce alte acuzații mai aduce
Jurista Diana Buzoianu „bătută” de sindicate pe proceduri de legalitate. Reorganizarea Romsilva, retrasă din ședința Comisiei de Dialog Social a Ministerului Mediului
Politică
Jurista Diana Buzoianu „bătută” de sindicate pe proceduri de legalitate. Reorganizarea Romsilva, retrasă din ședința Comisiei de Dialog Social a Ministerului Mediului
Alertă de mediu la Giurgiu după scufundarea unei ambarcațiuni. Cum intervin autoritățile după posibila poluare cu produse petroliere (FOTO)
Politică
Alertă de mediu la Giurgiu după scufundarea unei ambarcațiuni. Cum intervin autoritățile după posibila poluare cu produse petroliere (FOTO)
USR îl cheamă în Parlament pe Ivan să dea explicații despre criza apei din Argeș. Replica ministrului: Unii colegi se cred în opoziție (VIDEO)
Politică
USR îl cheamă în Parlament pe Ivan să dea explicații despre criza apei din Argeș. Replica ministrului: Unii colegi se cred în opoziție (VIDEO)
Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA pe ingerințele UE în alegerile din statele Uniunii. Cum răspunde șeful statului
Politică
Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA pe ingerințele UE în alegerile din statele Uniunii. Cum răspunde șeful statului
Planurile lui Bogdan Ivan privind facturile la gaze, după ce expiră plafonarea. O schemă de sprijin, printre măsuri (VIDEO)
Politică
Planurile lui Bogdan Ivan privind facturile la gaze, după ce expiră plafonarea. O schemă de sprijin, printre măsuri (VIDEO)
Ivan: „România e acum cu peste 50% din depozitele de gaze pline” / Recomandări pentru facturi mai mici la curent și gaze (VIDEO)
Economic
Ivan: „România e acum cu peste 50% din depozitele de gaze pline” / Recomandări pentru facturi mai mici la curent și gaze (VIDEO)
George Simion cere alegeri anticipate după raportul Congresului SUA despre anularea alegerilor din România. Ce a spus despre Călin Georgescu
Politică
George Simion cere alegeri anticipate după raportul Congresului SUA despre anularea alegerilor din România. Ce a spus despre Călin Georgescu
ANALIZĂ: De ce s-a întors Kelemen Hunor împotriva Guvernului? Pierde UDMR din mână Ținutul Secuiesc?
Politică
ANALIZĂ: De ce s-a întors Kelemen Hunor împotriva Guvernului? Pierde UDMR din mână Ținutul Secuiesc?
CCR respinge sesizarea președintelui privind Legea cultelor. Ce decizii au fost amânate și ce impact juridic au hotărârile
Politică
CCR respinge sesizarea președintelui privind Legea cultelor. Ce decizii au fost amânate și ce impact juridic au hotărârile
Ultima oră
18:24 - Diana Șoșoacă, reacție explozivă după raportul SUA privind anularea alegerilor: „Am spus clar că Nicușor nu este președinte”. Ce alte acuzații mai aduce
18:22 - Greșeala pe care o fac mulți pasageri. Ce amendă primești dacă nu porți centura pe bancheta din spate
17:59 - Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii
17:36 - Ce-a pățit un pensionar după ce a comandat acest produs de pe Temu. Nu i-a venit să creadă când a văzut ce s-a întâmplat
17:34 - Revoltă din cauza impozitelor majorate în Suceava. Oamenii au intrat peste primar (VIDEO)
17:32 - Bancnota românească din 1999 ce poate aduce mii de lei în buzunar. La ce preț se vinde acum
17:10 - Jurista Diana Buzoianu „bătută” de sindicate pe proceduri de legalitate. Reorganizarea Romsilva, retrasă din ședința Comisiei de Dialog Social a Ministerului Mediului
16:55 - Cum fentează ASF sau ANCOM marea reformă cu care se laudă Guvernul. Bolojan nu știe sau se uită în altă parte?
16:54 - Osemintele aflate la Mănăstirea Cozia, trimise la analize ADN. Ce vor să afle arheologii despre Mircea cel Bătrân și mama lui Mihai Viteazul
16:32 - PRO TV a făcut, oficial, anunțul. Ce se întâmplă cu emisiunea Vocea României, sezonul 14