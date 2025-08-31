B1 Inregistrari!
Panică la bâlciul din Oltenița: O terasă a fost cuprinsă de flăcări după ce un furtun de la o butelie s-a spart

Panică la bâlciul din Oltenița: O terasă a fost cuprinsă de flăcări după ce un furtun de la o butelie s-a spart

Ana Beatrice
31 aug. 2025, 08:26
Panică la bâlciul din Oltenița: O terasă a fost cuprinsă de flăcări după ce un furtun de la o butelie s-a spart
Sursa Foto: Captură Video/ observatornews.ro

Un incendiu urmat de o explozie violentă a izbucnit în toiul bâlciului din Oltenița. O terasă a fost cuprinsă de flăcări după ce un furtun de la o butelie cu gaz s-a spart, iar oamenii au intrat în panică. Echipajele de salvare au intervenit rapid, însă misiunea lor a fost îngreunată de un localnic care a încercat să stingă focul, dar a acționat haotic.

Cuprins:

  • Cum a izbucnit incendiul și ce a provocat explozia

  • Cum au reacționat oamenii aflați la bâlci

  • Cum a decurs intervenția pompierilor

  • Ce pagube au fost produse și cum a fost evitat dezastrul

Cum a izbucnit incendiul și ce a provocat explozia

Incendiul a pornit de la o butelie de gaz, după ce furtunul acesteia s-a spart. În câteva clipe, terasa din bâlci a fost cuprinsă de flăcări, iar o explozie violentă a zguduit zona.

Cum au reacționat oamenii aflați la bâlci

Martorii au intrat în panică și s-au îndepărtat rapid din apropierea terasei după ce au auzit bubuitura puternică. Focul s-a extins rapid, punând în pericol participanții și tarabele din jur.

Cum a decurs intervenția pompierilor

Echipajele de salvare au ajuns de urgență la fața locului. Totuși, misiunea lor a fost dată peste cap de un bărbat care a vrut să ajute, dar a stropit haotic flăcările cu furtunul, încurcând intervenția pompierilor, potrivit observatornews.ro.

Ce pagube au fost produse și cum a fost evitat dezastrul

Flăcările au fost stinse înainte să provoace daune mai mari. Din fericire, incendiul nu s-a extins la alte tarabe și nu s-au înregistrat victime.

