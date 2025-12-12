Ministrul Justiției a intervenit sâmbătă seară în emisiunea „Fărădelege”, moderată de Adriana Stoicescu, la B1 TV, pe fondul tensiunilor generate de documentarul „Justiție capturată”, realizat de Recorder.
Materialul a zguduit din temelii sistemul de justiție, a divizat lumea juridică, a scos protestatari în stradă și a amplificat presiunea asupra Guvernului. În paralel, magistrații se mobilizează, semnează petiții și anunță că sunt pregătiți să meargă până la președintele țării pentru a-și apăra independența.
Ce spune Radu Marinescu despre documentarul Recorder
„Orice investigație jurnalistică, orice demers media care invocă existența unor probleme într-un sistem public masiv și în sistemul de justiție ar trebui să atragă după sine o verificare. O verificare care trebuie făcută prompt, corect, obiectiv. Iar adevărul să aibă la bază probe. Dar o certitudine nu poate să existe decât atunci când, la capătul verificărilor, este stabilit că cele sesizate sunt reale sau, dimpotrivă, sunt infirmate.
În ceea ce privește protestul, evident că orice cetățean este liber să protesteze. Important este ca publicul să înțeleagă, dincolo de emoții, care este realitatea efectivă și, repet, această realitate nu poate fi stabilită decât dacă, după verificările care se vor face, alegațiile din documentar se vor confirma sau, dimpotrivă, vor fi infirmate”, a declarat Radu Marinescu la B1 TV.
A primit ministrul Justiției sesizări din partea magistraților
Întrebat dacă a avut vreodată vreo sesizare sau dacă a venit vreun magistrat la dumnealui să se plângă de presiuni, blocaje ori acte de corupție în sistem, ministrul Justiției a precizat că, de la preluarea mandatului în actuala formulă de guvernare, nu a primit niciun astfel de semnal.
„Nu. Sunt ministrul Justiției, adevărat că în formula de guvernare actuală de relativ puțin timp, dar încă de când am intrat în această demnitate publică, nu am avut niciun fel de semnalare din partea vreunui magistrat că ar exista abuzuri, că ar exista persecuții care să vizeze opiniile sale, convingerile sale, poziționarea sa în sistemul de justiție. Nu a existat astfel de sesizări sub nicio formă”, a precizat acesta.
De ce nu poate ministrul Justiției interveni disciplinar în cazul magistraților
În ceea ce privește eventuale informări din partea serviciilor de informații despre nereguli în sistem, ministrul Justiției a mai precizat că: „Nu pot comenta asupra informațiilor care se furnizează factorilor de decizie pe aceste coordonate. Dar aș putea să vă spun că perspectiva mea asupra problemelor din justiție este legată de evaluările de care am luat cunoștință la momentul când am preluat mandatul, bazate pe rapoartele Rule of Law făcute în anii anteriori. Dar, repet, nu am primit de la magistrați sesizări cu privire la chestiunile concret vizate în acest documentar, și anume de abuzuri, de persecuții, de încercare de a se scăpa de persoane incomode, ca să zic așa.
Pe de altă parte, dacă îmi permiteți, aș face și o observație. Ministrul Justiției este membru de drept în Consiliul Superior al Magistraturii, dar nu are niciun fel de competențe în ceea ce privește partea disciplinară cu privire la magistrați. Și cred că și această chestiune prezintă relevanță, pentru că am fost întrebat în aceste zile de ce nu intervin pe linia disciplinară. Chiar am avut o întrebare din Corpul de Control în privința magistraților. Trebuie cunoscute și competențele legale pe care ministrul le are, tocmai pentru o bună înțelegere a situației. Magistrații nu sunt subordonați ministrului Justiției. Magistrații sunt independenți în conformitate cu dispozițiile legii, iar disciplinar magistrații sunt verificați de către un organism independent numit Inspecția Judiciară, apoi CSM și, bineînțeles, la final, un judecător trebuie să-și spună opinia asupra acestor chestiuni, pentru că ele ajung și la instanța de judecată”, a mai spus Radu Marinescu.