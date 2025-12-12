Ministrul Justiției a intervenit sâmbătă seară în emisiunea „Fărădelege”, moderată de Adriana Stoicescu, la B1 TV, pe fondul tensiunilor generate de , realizat de Recorder.

Materialul a zguduit din temelii sistemul de justiție, a divizat lumea juridică, a scos protestatari în stradă și a amplificat presiunea asupra Guvernului. În paralel, magistrații se mobilizează, semnează petiții și anunță că sunt pregătiți să meargă până la președintele țării pentru a-și apăra independența.

Ce spune Radu Marinescu despre documentarul Recorder

„Orice investigație jurnalistică, orice demers media care invocă existența unor probleme într-un sistem public masiv și în sistemul de justiție ar trebui să atragă după sine o verificare. O verificare care trebuie făcută prompt, corect, obiectiv. Iar adevărul să aibă la bază probe. Dar o certitudine nu poate să existe decât atunci când, la capătul verificărilor, este stabilit că cele sesizate sunt reale sau, dimpotrivă, sunt infirmate.

În ceea ce privește protestul, evident că orice cetățean este liber să protesteze. Important este ca publicul să înțeleagă, dincolo de emoții, care este realitatea efectivă și, repet, această realitate nu poate fi stabilită decât dacă, după verificările care se vor face, alegațiile din documentar se vor confirma sau, dimpotrivă, vor fi infirmate”, a declarat Radu Marinescu la B1 TV.

A primit ministrul Justiției sesizări din partea magistraților