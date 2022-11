Părintele Calistrat Chifan, sfat pentru credincioși: „Pentru fiecare icoană pe care o ai în casă trebuie să faci o închinăciune și zilnic să le atămâiezi”

Părintele Calistrat Chifan este cunoscut pentru sfaturile pe care le dă credincioși. Invitat într-o emisiune, acesta a vorbit despre cât de important este să atămâiem icoanele.

Sfaturile părintelui Calistrat Chifan pentru credincioși

Părintele Calistrat să tămâieze icoanele pe care le au în casă în fiecare zi, pentru că ele reprezintă biserica casei.

„Trebuie să studiem fiecare etapă a vieții noastre. Cu ce am fost azi mai bun ca ieri și cu ce sunt mai bun azi decât ieri și cu ce pot fi mai bun azi pentru mâine? N-ajunge că am pus icoana undeva într-o cameră și la Paști am să o șterg de praf și îi spăl perdeluța. Avem icoană, dar ce ne spune în canoanele bisericii? Pentru fiecare icoană pe care o ai în casă trebuie să faci o închinăciune și zilnic să le atămâiezi. Câți oameni atămâiază zilnic icoanele, pentru că aia e biserica casei?”, a declarat părintele Calistrat Chifan, potrivit .

Părintele a mai menționat că, potrivit Noului Testament, am împrumutat rânduiala iudaică și am transformat-o în cea creștinească.

„Ce spune psalmistul David? „De șapte ori în zi te-am lăudat pe Tine, Doamne”. Așa era în timpul Vechiului Testament. Și acum, în Noul Testament, facem același lucru. Noi, de fapt, nu am făcut altceva decât am împrumutat rânduiala iudaică și am transformat-o în cea creștinească.

Ceasul unu, ceasul doi, ceasul șase, ceasul nouă, vecernia, utrenia, mezonoptica și facem ceasurile în biserică. Adică avem cele șapte laude ale bisericii. Împletiri de cântări cu psalmi. Și după aceea le încununăm cu dumnezeiasca Liturghie, care, în Vechiul Testament era jertfirea păsărelelor, animăluțelor, oițelor, căprițelor, mieilor, vițeilor și așa mai departe. Și ce spune psalmistul David? „Ce voi răsplăti Domnului pentru toate cele ce mi-a dat mie?

Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului vom chema.” Deci cu ce încununăm noi, de fapt, toată rugăciunea? Cu sfânta și dumnezeiasca Liturghie, cu euharistia. Dar eu luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sunt la biserică, ce mă fac? De unde iau euharistie? O iau din rugăciune”, a spus acesta.

„Primul chip de a te împărtăși este anafura și agheasma”

Potrivit părintelui, fiecare credincios ar trebui să atămâieze icoanele, să spună rugăciunea, și să își facă ritualul dimineții.

„Mă duc la Simeon Tesalonicul, arhiepiscopul Tesalonicului, marele liturgist ortodox, care ne arată: primul chip de a te împărtăși este anafura și agheasma, care s-au sfințit în biserică.

Dacă eu am atămâiat iconițele de dimineață și am spus rugăciunea și m-am pus în genunchi și mi-am făcut ritualul dimineții pentru sufletul meu, sufletul meu intră în comuniune cu Liturghia cerească. În momentul în care eu m-am rugat, deja m-am împărtășit prin puterea rugăciunii”, a mai precizat părintele Calistrat, potrivit sursei citate.