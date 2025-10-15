Un pilot ieșit la pensie a dezvăluit ce se întâmplă, de fapt, când pasagerii nu-și dau dispozitivele pe mod avion în timpul unui zbor.

Este sau nu periculos să folosești telefonul în timpul unui zbor, fără să fii pe mod avion

Martin Drake a fost pilot de Boeing 747 și reprezentant al Asociației Piloților de Linii Aeriene Britanice. Într-un interviu recent, bărbatul a împărtășit unele dintre realitățile mai puțin cunoscute ale zborului. Acesta a vorbit despre efectul pe care îl are folosirea dispozitivelor fără comutarea lor pe mod avion.

După decolare, dacă dispozitivele continuă să fie folosite în mod normal, zborul nu este în mod inerent pus în pericol. Însă, device-urile pot provoca interferențe cu sistemele audio ale aeronavei. Asta se poate manifesta sub forma unui „sunet repetitiv”, auzit de pilot când încearcă să comunice cu controlul traficului aerian.

„Sunetul este în principal enervant, mai degrabă decât ceva grav. Este ceva ce cu care piloții ar prefera să nu fie deranjați în timp ce zboară”, a declarat Drake, potrivit .

Care este cel mai bun moment din zi pentru a zbura

Pilotul este de părere că cel mai bun moment pentru a zbura este, de obicei, la mijlocul . În această perioadă din zi majoritatea oamenilor tind să fie „mai odihniți și mai relaxați”.

Pe de altă parte, căpitanul Chris recomandă persoanelor cu anxietate de zbor să călătorească dimineața devreme. Acesta a explicat că în această parte a zilei, aerul este mai rece și există șanse mai mici de turbulențe.

Când vine vorba de siguranța la bord, însoțitorii sunt instruiți cum să reacționeze în situații tensionate. Drake a dezvăluit că în cazurile extreme, căpitanul aeronavei poate autoriza utilizarea kiturilor de imobilizare. Acestea există la bordul tuturor avioanelor, ca o măsură de prevenție. Fostul pilot a subliniat că necesitatea de a imobiliza fizic pe cineva este foarte rară și este tratată ca „ultimă soluție”.