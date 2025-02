Pasagerii unui zbor de la Iași spre Paris au fost nevoiți să stea minute în șir în frig. „Erau femei cu copii mici, care au început să plângă”

de coșmar pentru pasagerii unui zbor din Iași spre Paris. Au trebuit să îndure aproape o oră de frig cumplit, așteptând avionul cu care urmau să zboare spre Paris.

Zeci de oameni urmau să plece de la Iași spre Paris luni dimineață, 3 februarie 2025, la 05:50. Însă, planurile nu au coincis cu realitatea, iar după verificarea biletelor, oamenii s-au văzut nevoiți să îndure frigul în așteptarea avionului.

Oamenii au urmat întocmai procedurile pe care le aveau de făcut și așa au ajuns în tunelurile care fac legătura dintre avion și aeroport, așteptând următoarele indicații. Însă nimic nu s-a schimbat timp de 50 de minute, timp în care, înghesuiți, pasagerii așteptau sosirea aeronavei la temperaturi sub 0 grade Celsius. Copiii mici au început să plângă, iar restul călătorilor începeau să devină tot mai agitați.

„Ieri dimineață, la ora 05:50, era programat zborul către Paris. M-am prezentat cu câteva ore înainte la aeroport, am urmat procedura, totul a decurs conform planului. Am ajuns la porțile de îmbarcare și ne-au preluat operatorii pentru a face verificarea biletelor și a documentelor. Ne-au pus pe toți în tunel, după ce am trecut de verificare, și ne-au zis să așteptăm, că așa este procedura. Am zis că este în regulă, 5 minute nu este problemă dacă așteptăm. Doar că au trecut 50 de minute de așteptare, pentru că, supriză, avionul avea întârziere. Așa am rămas toți pasagerii în frig, să așteptăm. Erau femei cu copii mici, care au început să plângă de la frig. Pentru cei care au plătit pentru prioritate a fost și mai rău, că erau chiar la ușa de afară și așteptau. Efectiv, ne-au ținut ca pe oi, altfel nu pot să descriu”, a povestit Mircea, un pasager al zborului spre Paris, pentru .

„Nici măcar scuze nu au zis”

Nu doar le-a creat neplăceri oamenilor, ci și atitudinea personalului companiei de la care au luat bilete.

„Mi se pare rușinos că avem aeroport nou și trebuie să suportăm astfel de condiții. Care mai este logica, de ce s-au lăudat atât cu aeroportul acesta? Oamenii au început să facă scandal, a venit cineva din personal și ne-a spus sec că așa este procedura și trebuie să așteptăm. Bine că pentru bagajul meu care depășea greutatea m-au taxat imediat cu 78 de euro, dar pentru situația în care ne-au pus nici măcar scuze nu au zis”, a mai adăugat bărbatul.

Nu există personal pregătit pentru operarea aviobridge-urile

Aviobridge-urile, tunelurile pentru pasageri, nu sunt încă puse în funcțiune, deoarece aeroportul nu are încă angajați pentru a le opera. Posturile au fost blocate de legea austerității, astfel că aviobridge-urile sunt doar obiecte de decor, cel puțin pentru un moment. Abia la începutul anului, Aeroportului Internațional Iași i s-a permis să facă angajări, iar în acest moment personalul pentru aviobridge-uri este în pregătire.

„Am angajat personal acum, în luna ianuarie care a trecut, am reușit să obținem o aprobare de la Guvern. Aceștia sunt în curs de formare acum și vom da în funcțiune aviobridge-urile pentru a nu mai exista astfel de probleme pe viitor. Nu pot spune exact un termen, pentru că nu depinde de mine, însă eu îmi doresc să se întâmple cât mai repede”, a declarat Romeo Vatră, directorul Aeroportului Internațional Iași.