Pasajul Ciurel NU mai e „cel mai scump viraj la stânga din România”! Strada Amilcar Săndulescu, proaspăt modernizată, a salvat situația

George Lupu
17 sept. 2025, 14:35
Pasajul Ciurel a fost, până de curând, rușinea proiectelor de infrastructură din țară. I se zicea „podul către nicăieri” sau „ce mai scump viraj la stânga din România”. Strada Amilcar Săndulescu l-a scăpat de această titulatură. A fost reabilitată, modernizată și s-a deschis traficului dinspre Podul Ciurel către Militari. Acest lucru ușurează traficul și îi dă pasajului o utilitate.

E mică, dar a salvat situația! Strada Amilcar Săndulescu are puțin peste 200 de metri liniari și, timp de 40 de ani, a fost într-o stare avansată de degradare – plină de gropi, fără trotuare, cu mașini parcate de-o parte și de alta. Foarte greu de tranzitat. Reabilitarea ei era unul dintre cele mai cerute proiecte, în Sectorul 6. Și s-a realizat!

„Știți ce este frustrant? Să construiești o stradă de la zero, cu utilități, cu tot, în două luni. Dar să fii nevoit să pregătești proiectul în doi ani, să aștepți cu nemiluita după avize, autorizații și exproprieri atâta amar de vreme. În fine, încă un obiectiv îndeplinit, Strada Amilcar Săndulescu este gata”, anunța primarul Ciprian Ciucu la finalul săptămânii trecute.

Amilcar Săndulescu are acum carosabil bun, marcaje, trotuare accesibile cu stâlpișori împotriva parcării neregulamentare, canalizare, iluminat, camere video și copaci plantați. S-a deschis circulației sâmbătă, 13 septembrie, iar odată cu asta au apărut schimbări și sensuri noi, care facilitează traficul spre și dinspre Militari, pe podul Ciurel. Astfel, pasajul capătă o utilitate.

De ce era considerat „cel mai scump viraj la stânga”

S-au cheltuit peste 240 de milioane de lei pentru construcția Pasajului Ciurel, inaugurat în urmă cu 5 ani. Scopul său era ca traficul să treacă peste Șoseaua Virtuții, iar cei care veneau dinspre Splaiul Independenței să nu mai stea la semafor ca să facă stânga spre Lujerului. Astfel, intrau pe pod, făceau dreapta și coborau. Doar că se blocau pe breteaua de coborâre.

Beneficiile pasajului erau prea mici pentru cât a costat. Mai exact, ajuta traficul pe o arteră nu atât de solicitată (Crângași – Splaiul Independenței), printr-un viraj la dreapta în loc de viraj la stânga).

I s-a mai zis „podul care nu duce nicăieri” pentru că se oprea într-un mal de pământ. Inițial, pasajul era gândit să facă legătura cu Autostrada A1, printr-un nou bulevard. Bulevard care nu s-a mai construit.

De sâmbătă, 13 septembrie, Pasajul Ciurel are o utilitate – va face legătura cu Militari prin strada Amilcar Săndulescu. Acest lucru va fluidiza traficul dinspre Cartierul Militari spre centru și invers.

Principalele schimbări, după deschiderea Străzii Amilcar Săndulescu

  • Șoferii pot intra de pe pod direct pe Amilcar. Pentru asta, se vor încadra pe ultimele două benzi. Primele două vor coborî pe breteaua podului înspre Șoseaua Virtuții. Pentru ca încadrarea să se facă în siguranță și civilizat, au fost montate parapete de beton;
  • Se poate ajunge pe Amilcar și venind dinspre Crângași, pe Virtuții, folosind breteaua de urcare;
  • Nu se va mai putea intra pe Str. Dâmbovița din Șos. Virtuții. Motivul este că fluxul de circulație de pe Amilcar ar fi creat blocaje în intersecția cu strada Virtuții. Cei care vin dinspre Crângași, pot ajunge pe Str. Dâmbovița fie folosind breteaua de urcare pe Pod Ciurel, apoi pe Amilcar, fie intrând pe strada Orșova și apoi prin strada Dealul Țugulea;
  • Nu se va mai putea face stânga pe Strada Dâmbovița, venind de pe Amilcar. Motivul este că fluxul important de trafic va fi Ciurel-Amilcar-Dâmbovița-Dezrobirii-Uverturii și Uverturii-Dâmbovița-Amilcar-Ciurel. Din acest motiv, prioritatea în intersecția Amilcar-Dâmbovița va fi pe acest flux și e interzisă virarea la dreapta de pe Amilcar;
  • Strada Dezrobirii va avea sens unic dinspre strada Dâmbovița spre bulevardul Uverturii. Motivul este că aceasta e singura stradă semaforizată la intersecția cu Bd. Uverturii și va prelua cel mai bine traficul către Cartierul Militari.
