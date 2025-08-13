B1 Inregistrari!
Patriarhia Română clarifică situația asigurării medicale pentru preoți și monahi. Ce spune instituția

Răzvan Adrian
13 aug. 2025, 17:02
Foto: basilica.ro

Patriarhia Română a clarificat situația asigurărilor medicale, precizând că preoții și majoritatea monarhilor sunt asigurați în sistemul public de sănătate prin plata contribuțiilor.

Afirmațiile cu privire la pierderea acestei calități începând cu data de 1 septembrie sunt „informații false”, au precizat aceștia într-un comunicat de presă, potrivit Basilica.

Cuprins:

  • Despre plata contribuțiilor de sănătate
  • Cum sunt preoții fără venituri asigurați
  • Despre presupusele venituri în regim de PFA

Despre plata contribuțiilor de sănătate

Potrivit sursei citate, preoții nu au fost exceptați de la plata asigurărilor de sănătate, și nu au beneficiat de servicii medicale gratuite. Personalul clerical și majoritatea monarhilor sunt angajați care achită impozitele și contribuțiile ca orice alt angajat din România, precizând că nu beneficiază de gratuități când vine vorba de sistemul medical.

Cum sunt preoții fără venituri asigurați

Pentru monarhii fără venituri, fie din cadrul BOR, fie unor culturi recunoscute, asigurarea medicală gratuită se acordă la fel cum se acordă și cetățenilor care nu au venituri, condițiile respectate sunt la fel, neexistând vreo „înțelegere”.

Diferența este că, pentru un angajat normal, acesta își depune dosarul la primărie, iar pentru persoanele monahale acest lucru se face la Secretariatul de Stat pentru Culte.

Despre presupusele venituri în regim de PFA

Patriarhia califică drept „complet falsă” afirmația precum că monarhii ar înregistra venituri în regim de PFA, explicând că un astfel de lucru contravine Statului BOR, care interzice complet personalului să desfășoare activități economice.

Se amintește și prevede Legea 103/1992 prin care BOR și celelalte instituții religioase au dreptul de a produce și valorifica doar obiecte și veșminte de cult, nefiind desfășurate de Persoane Fizice Autorizate.

Patriarhia solicită „respectarea adevărului și evitarea propagării informațiilor neconfirmate” cu privire la informațiile ce țin de sistemul de sănătate în cadrul monahal.

